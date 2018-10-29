Нестор, Кіра, Адріан: які дивакуваті імена давали малюкам у Старовижівському районі





Рідкісні імена помітно ідуть хвилями із року в рік. Проте іноді нестандартні імена присвоюються дитині, у зв’язку з національними традиціями їх батьків, - повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області.



Відтак, найпоширенішими іменами у 2018 році при державній реєстрації народження дітей у Старовижівському районі:



Жіночі імена: Анна, Мілана, Дарія, Марія, Софія, Олександра, Христина, Маргарита, Злата, Аделіна, Ніка, Мілана, Емілія, Катерина, Іванна, Юлія, Анастасія, Ангеліна;



Чоловічі імена: Михайло, Максим, Даниїл, Матвій, Арсеній, Ілля, Андрій, Дмитро, Тимофій, Роман, Серафим, Назар, Кирил, Ярослав, Антон, Павло, Артур, Артем, Сергій.



А от рідковживаними іменами виявились:



Жіночі: Варвара, Ілона, Валерія, Яна, Євгенія, Іларія, Соломія, Лілія, Неля, Аріна, Євангеліна, Златослава, Кіра.



Чоловічі: Едуард, Лука, Єгор, Устим, Макар, Адріан, Святослав, Нестор, Любомир, Дамір.

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