Ізраїль представив логотип Євробачення-2019





Організатори 64-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення представили логотип музичного змагання, - повідомляє







Фото з'явилося на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. Логотип Євробачення-2019 складається із з'єднаних разом трьох трикутників, які формують сяючу зірку.



Його супроводжує гасло конкурсу - Dare to Dream ("Наважся мріяти").



"Коли трикутники з'єднуються, вони стають новим єдиним цілим, що відображає нескінченне зоряне небо, оскільки зірки майбутнього зберуться разом в Тель-Авіві на Євробаченні", - зазначили організатори.



Головне музичне змагання Європи пройде в Тель-Авіві (Ізраїль). Захід буде проходити в комплексі EXPO Tel Aviv. Півфінали шоу відбудуться 14 і 16 травня, а фінал, в ході якого визначиться переможець, прогримить 18 травня.

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