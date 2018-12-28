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Ізраїль представив логотип Євробачення-2019

Ізраїль представив логотип Євробачення-2019
Логотип Євробачення-2019 складається із з'єднаних разом трьох трикутників, які формують сяючу зірку.

Організатори 64-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення представили логотип музичного змагання, - повідомляє Уніан.

Ізраїль представив логотип Євробачення-2019


Фото з'явилося на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. Логотип Євробачення-2019 складається із з'єднаних разом трьох трикутників, які формують сяючу зірку.

Його супроводжує гасло конкурсу - Dare to Dream ("Наважся мріяти").

"Коли трикутники з'єднуються, вони стають новим єдиним цілим, що відображає нескінченне зоряне небо, оскільки зірки майбутнього зберуться разом в Тель-Авіві на Євробаченні", - зазначили організатори.

Головне музичне змагання Європи пройде в Тель-Авіві (Ізраїль). Захід буде проходити в комплексі EXPO Tel Aviv. Півфінали шоу відбудуться 14 і 16 травня, а фінал, в ході якого визначиться переможець, прогримить 18 травня.

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Теги: Євробачення, Ізраїль
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