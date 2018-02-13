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Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат

Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат
Темпи народжуваності в Україні досить невисокі і для того, аби посприяти цьому держава має збільшувати допомогу на дітей.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про виплати на дітей у 2019 році.

Соціальні виплати на дітей у багатьох випадках залежать від прожиткового мінімуму, який з 2019 року становить:

* з 1 січня – 1853 грн;
* з 1 липня – 1936 грн;
* з 1 грудня – 2027 грн.

Для дітей до 6 років цей показник становить:

* з 1 січня – 1626 грн;
* з 1 липня – 1699 грн;
* з 1 грудня – 1779 грн.

Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років встановлено на рівні:

* з 1 січня – 2027 грн;
* з 1 липня – 2118 грн;
* з 1 грудня – 2218 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році:

* 1 січня – 1921 грн;
* з 1 липня – 2007 грн;
* з 1 грудня – 2102 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, цього року встановили на рівні:

* з 1 січня – 1497 грн;
* з 1 липня – 1564 грн;
* з 1 грудня – 1638 грн.
Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат


Таким чином збільшиться у 2019 році й відповідні соціальні виплати. Мінімальна допомога по вагітності і пологах зросте до 2207 грн, а матерям-одиначкам із дітьми до 6 років виплачуватимуть 1779 грн.

Допомога таким самим матерям з дітьми у віці від 6 до 18 років цього року зросте до 2218 грн.

При народженні дитини допомога не зміниться й складатиме 41280 грн. Проте до неї додадуть так званий Пакет малюка, в якому будуть одяг, пелюшки, іграшки та інші речі на суму 5 тис. грн.

Аби отримати допомогу на дитину, батькам протягом року після її народження необхідно звернутися Управління соцзахисту населення та подати наступні документи:

- оригінал і копія паспорта особи, яка оформляє допомогу;
заява;
- оригінал і копія свідоцтва про народження малюка;
- банківські реквізити, куди перераховуватимуть кошти;
- копія рішення суду про усиновлення (при необхідності).

Допомога на дітей, що знаходяться під опікою має зрости до 3558 грн (діти до 6 років) та 4436 (діти віком від 6 до 18 років).

Також виросте й соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми на 250 грн (діти від 0 до 13 років) та 500 грн (діти від 13 до 18 років).

З’явиться цього року й допомога на дітей, що мають проблеми у розвитку або тяжко хворі. Сюди відносяться:

- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- онкологічні захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- інсулінозалежна форма діабету;
- гострі та хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Розмір такої допомоги протягом року зростатиме від 1497 грн до 1638 грн.

Збільшиться у 2019 році й допомога на дітей з інвалідністю:

- підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – до 2925,6;
- підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 3364,6 грн;
- до 6 років з надбавкою на догляд – до 2036,1 грн;
- від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 2255,6 грн.

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Теги: допомога. пологи, декрет, соцвиплати
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