Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат









Соціальні виплати на дітей у багатьох випадках залежать від прожиткового мінімуму, який з 2019 року становить:



* з 1 січня – 1853 грн;

* з 1 липня – 1936 грн;

* з 1 грудня – 2027 грн.



Для дітей до 6 років цей показник становить:



* з 1 січня – 1626 грн;

* з 1 липня – 1699 грн;

* з 1 грудня – 1779 грн.



Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років встановлено на рівні:



* з 1 січня – 2027 грн;

* з 1 липня – 2118 грн;

* з 1 грудня – 2218 грн.



Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році:



* 1 січня – 1921 грн;

* з 1 липня – 2007 грн;

* з 1 грудня – 2102 грн.



Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, цього року встановили на рівні:



* з 1 січня – 1497 грн;

* з 1 липня – 1564 грн;

* з 1 грудня – 1638 грн.





Таким чином збільшиться у 2019 році й відповідні соціальні виплати. Мінімальна допомога по вагітності і пологах зросте до 2207 грн, а матерям-одиначкам із дітьми до 6 років виплачуватимуть 1779 грн.



Допомога таким самим матерям з дітьми у віці від 6 до 18 років цього року зросте до 2218 грн.



При народженні дитини допомога не зміниться й складатиме 41280 грн. Проте до неї додадуть так званий Пакет малюка, в якому будуть одяг, пелюшки, іграшки та інші речі на суму 5 тис. грн.



Аби отримати допомогу на дитину, батькам протягом року після її народження необхідно звернутися Управління соцзахисту населення та подати наступні документи:



- оригінал і копія паспорта особи, яка оформляє допомогу;

заява;

- оригінал і копія свідоцтва про народження малюка;

- банківські реквізити, куди перераховуватимуть кошти;

- копія рішення суду про усиновлення (при необхідності).



Допомога на дітей, що знаходяться під опікою має зрости до 3558 грн (діти до 6 років) та 4436 (діти віком від 6 до 18 років).



Також виросте й соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми на 250 грн (діти від 0 до 13 років) та 500 грн (діти від 13 до 18 років).



З’явиться цього року й допомога на дітей, що мають проблеми у розвитку або тяжко хворі. Сюди відносяться:



- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

- тяжкі вроджені вади розвитку;

- онкологічні захворювання;

- дитячий церебральний параліч;

- тяжкі психічні розлади;

- інсулінозалежна форма діабету;

- гострі та хронічні захворювання нирок IV ступеня.



Розмір такої допомоги протягом року зростатиме від 1497 грн до 1638 грн.



Збільшиться у 2019 році й допомога на дітей з інвалідністю:



- підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – до 2925,6;

- підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 3364,6 грн;

- до 6 років з надбавкою на догляд – до 2036,1 грн;

- від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 2255,6 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Темпи народжуваності в Україні досить невисокі і для того, аби посприяти цьому держава має збільшувати допомогу на дітей. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про виплати на дітей у 2019 році.Соціальні виплати на дітей у багатьох випадках залежать від, який з 2019 року становить:* з 1 січня – 1853 грн;* з 1 липня – 1936 грн;* з 1 грудня – 2027 грн.Дляцей показник становить:* з 1 січня – 1626 грн;* з 1 липня – 1699 грн;* з 1 грудня – 1779 грн.Прожитковий мінімум длявстановлено на рівні:* з 1 січня – 2027 грн;* з 1 липня – 2118 грн;* з 1 грудня – 2218 грн.Прожитковий мінімуму 2019 році:* 1 січня – 1921 грн;* з 1 липня – 2007 грн;* з 1 грудня – 2102 грн.Прожитковий мінімум, цього року встановили на рівні:* з 1 січня – 1497 грн;* з 1 липня – 1564 грн;* з 1 грудня – 1638 грн.Таким чином збільшиться у 2019 році й відповідні соціальні виплати. Мінімальназросте до, аізвиплачуватимутьДопомога таким самим матерямцього року зросте додопомога не зміниться й складатиме. Проте до неї додадуть так званий, в якому будуть одяг, пелюшки, іграшки та інші речі на сумуАби отримати допомогу на дитину, батькам протягом року після її народження необхідно звернутися Управління соцзахисту населення та подати наступні документи:- оригінал і копія паспорта особи, яка оформляє допомогу;заява;- оригінал і копія свідоцтва про народження малюка;- банківські реквізити, куди перераховуватимуть кошти;- копія рішення суду про усиновлення (при необхідності).Допомога намає зрости до(діти до 6 років) та(діти віком від 6 до 18 років).Також виросте й сна(діти від 0 до 13 років) та(діти від 13 до 18 років).З’явиться цього року й допомога на. Сюди відносяться:- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;- тяжкі вроджені вади розвитку;- онкологічні захворювання;- дитячий церебральний параліч;- тяжкі психічні розлади;- інсулінозалежна форма діабету;- гострі та хронічні захворювання нирок IV ступеня.Розмір такої допомоги протягом року зростатиме віддоЗбільшиться у 2019 році й- підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – до 2925,6;- підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 3364,6 грн;- до 6 років з надбавкою на догляд – до 2036,1 грн;- від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – до 2255,6 грн.

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