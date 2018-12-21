вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чернігові від грипу померла вагітна жінка

У Чернігові від грипу померла вагітна жінка
У Чернігові через ускладнення грипу загинула вагітна жінка.

За минулу добу у Чернігові чоловік і вагітна жінка загинули через ускладнення, які були викликані грипом, повідомляє УНІАН.

Вагітна жінка була госпіталізована у важкому стані в Чернігівський пологовий будинок. Через деякий час її перевели в обласну лікарню, де вона померла.

Смерть 52-річного чоловіка настала у результаті спроб лікуватися самостійно. Він звернувся до лікарів лише через тиждень після появи хвороби.

Чоловік помер у міській лікарні №3 в результаті ускладнень від грипу А (H1N1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, вагітна, смерть, померла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернігові від грипу померла вагітна жінка
Сьогодні, 04:11
Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО
Сьогодні, 03:12
Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження
Сьогодні, 02:08
Волинські школярі підгодовують у лісі диких тварин. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
В Іспанії з сексуального рабства звільнили українок
Сьогодні, 00:23
Схожі новини
На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина
09 січень, 11:55
У Києві від грипу померли двоє людей У Києві від грипу померли двоє людей
21 грудень, 2018, 16:14
У Рівненській області чоловік захворів на грип та помер У Рівненській області чоловік захворів на грип та помер
17 квітень, 2018, 17:37
В Україні від грипу за тиждень померло троє людей В Україні від грипу за тиждень померло троє людей
07 березень, 2018, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
09 січень, 10:05
 1
У Чернігові від грипу померла вагітна жінка
Сьогодні, 04:11
 0
Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО
Сьогодні, 03:12
 0
Почесного громадянина Луцька привітали з днем народження
Сьогодні, 02:08
 0
Волинські школярі підгодовують у лісі диких тварин. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
 0
Медіа
відео
1/8