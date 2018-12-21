У Чернігові від грипу померла вагітна жінка
Сьогодні, 04:11
У Чернігові через ускладнення грипу загинула вагітна жінка.
За минулу добу у Чернігові чоловік і вагітна жінка загинули через ускладнення, які були викликані грипом, повідомляє УНІАН.
Вагітна жінка була госпіталізована у важкому стані в Чернігівський пологовий будинок. Через деякий час її перевели в обласну лікарню, де вона померла.
Смерть 52-річного чоловіка настала у результаті спроб лікуватися самостійно. Він звернувся до лікарів лише через тиждень після появи хвороби.
Чоловік помер у міській лікарні №3 в результаті ускладнень від грипу А (H1N1).
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За минулу добу у Чернігові чоловік і вагітна жінка загинули через ускладнення, які були викликані грипом, повідомляє УНІАН.
Вагітна жінка була госпіталізована у важкому стані в Чернігівський пологовий будинок. Через деякий час її перевели в обласну лікарню, де вона померла.
Смерть 52-річного чоловіка настала у результаті спроб лікуватися самостійно. Він звернувся до лікарів лише через тиждень після появи хвороби.
Чоловік помер у міській лікарні №3 в результаті ускладнень від грипу А (H1N1).
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