У Чернігові від грипу померла вагітна жінка





За минулу добу у Чернігові чоловік і вагітна жінка загинули через ускладнення, які були викликані грипом, повідомляє



Вагітна жінка була госпіталізована у важкому стані в Чернігівський пологовий будинок. Через деякий час її перевели в обласну лікарню, де вона померла.



Смерть 52-річного чоловіка настала у результаті спроб лікуватися самостійно. Він звернувся до лікарів лише через тиждень після появи хвороби.



Чоловік помер у міській лікарні №3 в результаті ускладнень від грипу А (H1N1).

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