На Волині протестували нову технологію ремонту доріг. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Аби автошляхи довго слугували, їхній ремонт здійснюють із дотримання усіх технічних норм у теплу та суху погоду. Однак, що робити, коли відрізок дороги прийшов у непридатність і потребує термінового ремонту, а надворі – мінусова температура?



У пошуках оптимального вирішення проблеми, обласна державна адміністрація з’ясувала: є технологія, котра дозволяє проводити ямковий ремонт при низьких температурах та складних погодних умовах, а також знизити його собівартість.



Аби переконатися, наскільки дієвою є зазначена технологія, її випробували у польових умовах 9 січня 2019 року на одній із найбільш проблемних ділянок – об’їзній дорозі по вул. Дубнівській.



«Нещодавно нам стало відомо про нову технологію з ремонту доріг, яку хочемо застосовувати на Волині. Однак, на разі тільки випробовуємо її. Справа в тім, що при будівництві та ремонті доріг залишаються відходи, тобто асфальтогранулят чи, так званий, фрезерований асфальт, який у більшості випадків викидають. Відтак, науковцям вдалося виробити з екологічних продуктів на суто рослинній основі речовину, за допомогою якої з’являється можливість його переробляти та знову застосовувати. Мова йде про регенератор АНТ.



Спершу вторинний асфальтобетонний матеріал у вигляді крихти, продуктів фрезерування або заготовок із підвищеним вмістом бітуму розігрівають у рециклері до температури 130-160 градусів. Далі додають зазначену речовину, котра регенерує бітум та допомагає асфальту відновити його первинні фізико-хімічні властивості, навіть якщо його поклали 10-20 років тому», – розповів заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось.



За словами радника голови облдержадміністрації Олександра Закузенного, у використанні регенератора асфальтогрануляту є принаймні кілька переваг. По-перше, з його допомогою можна проводити ямковий ремонт навіть за температури -15. По-друге, додавати регенератор потрібно у співвідношенні 0,01% до загальної маси асфальтогрануляту. По-третє, речовина допомагає зі старого зрізаного асфальту зробити повноцінний, котрий має високий показник адгезії, тобто не боїться вологи та морозів. Разом із тим, регенератор відразу дає той ефект, який досягається обробленням країв смолою.



І насамкінець, запускати в роботу асфальтобетонну установку на території відповідного заводу задля того, щоб потім довезти асфальт і залатати кілька ям – не є раціональним, чого не можна сказати про нову технологію.



До слова, препарат уже запатентували в Україні, свідоцтвом чого є виданий в кінці минулого року сертифікат. Відповідні ж дослідження проводили в Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституті «НДІпроектреконструкція». Після чого, у рамках експерименту, на Волинь безкоштовно передали 2 літри.



Слід зауважити, що нову технологію ще на початку літа протестували у лабораторних умовах Служби автомобільних доріг в області. Результати щодо замерзання, розмерзання, водонасичення та стиснення виявилися задовільними. Сьогодні ж дію суміші випробували в реальних умовах.



За два дні працівники тієї ж лабораторії проведуть керніння асфальту (забір зразків із дорожнього покриття задля контролю якості робіт), після чого нададуть висновки про структуру суміші та можливість її подальшого використання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогах Волинської області провели експеримент із застосуванням нової технології ремонту.Про це повідомили на сайті Волинської ОДА Аби автошляхи довго слугували, їхній ремонт здійснюють із дотримання усіх технічних норм у теплу та суху погоду. Однак, що робити, коли відрізок дороги прийшов у непридатність і потребує термінового ремонту, а надворі – мінусова температура?У пошуках оптимального вирішення проблеми, обласна державна адміністрація з’ясувала: є технологія, котра дозволяє проводити ямковий ремонт при низьких температурах та складних погодних умовах, а також знизити його собівартість.Аби переконатися, наскільки дієвою є зазначена технологія, її випробували у польових умовах 9 січня 2019 року на одній із найбільш проблемних ділянок – об’їзній дорозі по вул. Дубнівській.«Нещодавно нам стало відомо про нову технологію з ремонту доріг, яку хочемо застосовувати на Волині. Однак, на разі тільки випробовуємо її. Справа в тім, що при будівництві та ремонті доріг залишаються відходи, тобто асфальтогранулят чи, так званий, фрезерований асфальт, який у більшості випадків викидають. Відтак, науковцям вдалося виробити з екологічних продуктів на суто рослинній основі речовину, за допомогою якої з’являється можливість його переробляти та знову застосовувати. Мова йде про регенератор АНТ.Спершу вторинний асфальтобетонний матеріал у вигляді крихти, продуктів фрезерування або заготовок із підвищеним вмістом бітуму розігрівають у рециклері до температури 130-160 градусів. Далі додають зазначену речовину, котра регенерує бітум та допомагає асфальту відновити його первинні фізико-хімічні властивості, навіть якщо його поклали 10-20 років тому», – розповів заступник голови обласної державної адміністраціїЗа словами радника голови облдержадміністрації, у використанні регенератора асфальтогрануляту є принаймні кілька переваг. По-перше, з його допомогою можна проводити ямковий ремонт навіть за температури -15. По-друге, додавати регенератор потрібно у співвідношенні 0,01% до загальної маси асфальтогрануляту. По-третє, речовина допомагає зі старого зрізаного асфальту зробити повноцінний, котрий має високий показник адгезії, тобто не боїться вологи та морозів. Разом із тим, регенератор відразу дає той ефект, який досягається обробленням країв смолою.І насамкінець, запускати в роботу асфальтобетонну установку на території відповідного заводу задля того, щоб потім довезти асфальт і залатати кілька ям – не є раціональним, чого не можна сказати про нову технологію.До слова, препарат уже запатентували в Україні, свідоцтвом чого є виданий в кінці минулого року сертифікат. Відповідні ж дослідження проводили в Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституті «НДІпроектреконструкція». Після чого, у рамках експерименту, на Волинь безкоштовно передали 2 літри.Слід зауважити, що нову технологію ще на початку літа протестували у лабораторних умовах Служби автомобільних доріг в області. Результати щодо замерзання, розмерзання, водонасичення та стиснення виявилися задовільними. Сьогодні ж дію суміші випробували в реальних умовах.За два дні працівники тієї ж лабораторії проведуть керніння асфальту (забір зразків із дорожнього покриття задля контролю якості робіт), після чого нададуть висновки про структуру суміші та можливість її подальшого використання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію