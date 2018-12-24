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Служитель феміди з Волині, який на пару з депутатом скоїв аварію, хоче працювати в антикорупційному суді

Служитель феміди з Волині, який на пару з депутатом скоїв аварію, хоче працювати в антикорупційному суді
Членом Вищого антикорупційного суду має намір стати заступник голови Рожищенського районного суду Руслан Хитрик. Чоловік у 2014-му році скоїв п’яну аварію, у якій постраждали люди.

Про це стало відомо із списку сумнівних кандидатів на вступ до антикорупційного суду опублікувала «Українська правда». У цьому списку є 55 людей, серед яких і колишній волинський суддя Руслан Хитрик, - пише Район.Рожище.

Нагадаємо, активісти всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» закликали покарати суддю Рожищенського районного суду Волинської області Руслана Хитрика, який кілька років тому потрапив в резонансну ДТП разом із депутатом обласної ради Сергієм Слабенком. Щодо Руслана Хитрика відкрили кримінальне провадження. Потім ДТП, вчинену напідпитку, перекваліфікували в адміністративне правопорушення.

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Руслан Хитрик має чимало впливових родичів. Він задекларував свою дружину Діану, яка є адвокатом, батька Івана Хитрика, який був депутатом Ківерцівської міськради, двоюрідних братів Олександра та Богдана Хитриків, які працюють у Службі безпеки України та Генпрокуратурі відповідно, а також тестя Анатолія Грицюка – багаторічного депутата і колишнього голову Волинської обласної ради.

Також суддя Рожищенського районного суду Руслан Хитрик «завалив» екзамен. Відповідно, його визнали таким, що не відповідає займаній посаді.

Під час засідання 26 червня Вища рада правосуддя звільнила п’ять суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку та п’ять – за власним бажанням. Руслана Хитрика – з посади судді Рожищенського районного суду Волинської області.

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Теги: Руслан Хитрик, суддя
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