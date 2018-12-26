Не порозумілися: на Волині лікар прокоментувала скандал із відмовою робити рентген жінці на Волині
Сьогодні, 09:50
Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка прокоментувала інцидент з відмовою зробити рентген жінці із запаленням легень.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, інцидент трапився 9 січня.
Як пояснила Попіка, Наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» затверджений перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної допомоги. Зокрема, це:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
- Загальний аналіз сечі.
- Глюкоза крові.
- Загальний холестерин.
- Вимірювання артеріального тиску.
- Електрокардіограма.
- Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
- Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.
- Для проходження інших обстежень сімейні лікарі дають направлення до закладів охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги до спеціаліста. Спеціаліст же дає направлення на обстеження (наприклад, УЗД чи рентгенографія).
«У Нововолинську немає спеціаліста-пульмонолога, тому фактично виходить так, що немає кому виписати направлення на проходження рентгенографії. Та ці моменти ми погодили з керівництвом НЦМЛ і за направленнями від сімейного лікаря обстеження роблять. З жінкою вийшло непорозуміння, щось не так, мабуть, зрозуміли», – розповіла Ольга Попіка.
Вона також додала, що з початку року за направленням з амбулаторій рентгенографію пройшло 106 пацієнтів, з них 31 – пільгові категорії.
«Виходить така ситуація, що між наказами і діючою системою є нестиковки. З 1-го липня має вводитися послуга «Безкоштовна діагностика». Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік діагностичних і лікувальних послуг (має бути 54). А поки що певні послуги, в тому числі й рентгенографію легень, роблять безплатно пацієнтам амбулаторії, бо це погоджено з головним лікарем НЦМЛ», – пояснює ще раз головний лікар Центру ПМСД.
Нагадаємо вкотре, згідно медичної реформи, змінилася система надання медичної допомоги. Сімейні лікарі та педіатри приймають пацієнтів у амбулаторіях Центру ПМСД, вузькопрофільні спеціалісти – в поліклініці НЦМЛ. Це є два окремих заклади, якими керують різні головні лікарі.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, інцидент трапився 9 січня.
Як пояснила Попіка, Наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» затверджений перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної допомоги. Зокрема, це:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
- Загальний аналіз сечі.
- Глюкоза крові.
- Загальний холестерин.
- Вимірювання артеріального тиску.
- Електрокардіограма.
- Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
- Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.
- Для проходження інших обстежень сімейні лікарі дають направлення до закладів охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги до спеціаліста. Спеціаліст же дає направлення на обстеження (наприклад, УЗД чи рентгенографія).
«У Нововолинську немає спеціаліста-пульмонолога, тому фактично виходить так, що немає кому виписати направлення на проходження рентгенографії. Та ці моменти ми погодили з керівництвом НЦМЛ і за направленнями від сімейного лікаря обстеження роблять. З жінкою вийшло непорозуміння, щось не так, мабуть, зрозуміли», – розповіла Ольга Попіка.
Вона також додала, що з початку року за направленням з амбулаторій рентгенографію пройшло 106 пацієнтів, з них 31 – пільгові категорії.
«Виходить така ситуація, що між наказами і діючою системою є нестиковки. З 1-го липня має вводитися послуга «Безкоштовна діагностика». Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік діагностичних і лікувальних послуг (має бути 54). А поки що певні послуги, в тому числі й рентгенографію легень, роблять безплатно пацієнтам амбулаторії, бо це погоджено з головним лікарем НЦМЛ», – пояснює ще раз головний лікар Центру ПМСД.
Нагадаємо вкотре, згідно медичної реформи, змінилася система надання медичної допомоги. Сімейні лікарі та педіатри приймають пацієнтів у амбулаторіях Центру ПМСД, вузькопрофільні спеціалісти – в поліклініці НЦМЛ. Це є два окремих заклади, якими керують різні головні лікарі.
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