У селі на Волині волонтери зібрали 10 тисяч пластикових кришок на протези бійцям





Діти назбирали їх уже майже десять тисяч, щоб наші воїни, які внаслідок війни на Донбасі залишилися без руки чи ноги, могли повернутися до повноцінного життя завдяки протезам, - пише газета



Ініціювали цю акцію у селі лісничий Тоболівського лісництва Микола Грисюк та майстер з охорони лісу Валерій Чепенюк. Про таку ініціативу, що проводиться по всій Україні, вони почули у одному із випусків телевізійних новин й охоче вирішили долучитися разом з учнями місцевої школи.



"Знаю, що сотні наших героїв, віддавши здоров’я на війні, наразі потребують протезування. Це наші хлопці, і ми їх без підтримки не маємо права лишити. Хочу сказати, що особливо активно до цієї справи долучилися діти нашої школи. Вони допомагали збирати кришечки у довколишніх лісах, у місцях відпочинку молоді. За це їм велике спасибі, бо без них це складно було б самому робити. Бувало, колеги із лісництва приносили їх. І так гуртом трохи назбирали. Коли перелічили, то очам своїм не повірили", — розповідає Валерій Олексійович.



Наразі в Тоболах вже зібрали майже десять тисяч кришечок. Цю сировину планують пустити на допомогу постраждалим учасникам АТО та їхню реабілітацію. Адже самі кришечки, як стверджують, не використовуються безпосередньо на виготовлення протезів. Їх роблять зі спеціального надміцного пластику. Це спосіб, скоріше, збору пожертвувань. Тобто, кришечки волонтери здають на переробку, однак за вищою ціною, ніж звичайні відходи, бо гранули, з яких їх зробили, дуже дорогі, а отримані кошти направляють на закупівлю протезів для поранених українських військових. Простішими словами: “З миру по копійці — і бійцю протез”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тоболи Камінь-Каширського району юні волонтери зібрали пластикові кришечки від напоїв.Діти назбирали їх уже майже десять тисяч, щоб наші воїни, які внаслідок війни на Донбасі залишилися без руки чи ноги, могли повернутися до повноцінного життя завдяки протезам, - пише газета Полісся Ініціювали цю акцію у селі лісничий Тоболівського лісництва Микола Грисюк та майстер з охорони лісу Валерій Чепенюк. Про таку ініціативу, що проводиться по всій Україні, вони почули у одному із випусків телевізійних новин й охоче вирішили долучитися разом з учнями місцевої школи."Знаю, що сотні наших героїв, віддавши здоров’я на війні, наразі потребують протезування. Це наші хлопці, і ми їх без підтримки не маємо права лишити. Хочу сказати, що особливо активно до цієї справи долучилися діти нашої школи. Вони допомагали збирати кришечки у довколишніх лісах, у місцях відпочинку молоді. За це їм велике спасибі, бо без них це складно було б самому робити. Бувало, колеги із лісництва приносили їх. І так гуртом трохи назбирали. Коли перелічили, то очам своїм не повірили", — розповідає Валерій Олексійович.Наразі в Тоболах вже зібрали майже десять тисяч кришечок. Цю сировину планують пустити на допомогу постраждалим учасникам АТО та їхню реабілітацію. Адже самі кришечки, як стверджують, не використовуються безпосередньо на виготовлення протезів. Їх роблять зі спеціального надміцного пластику. Це спосіб, скоріше, збору пожертвувань. Тобто, кришечки волонтери здають на переробку, однак за вищою ціною, ніж звичайні відходи, бо гранули, з яких їх зробили, дуже дорогі, а отримані кошти направляють на закупівлю протезів для поранених українських військових. Простішими словами: “З миру по копійці — і бійцю протез”.

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