Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО





Так, приблизно о 9 годині біля Волинської обласної інфекційної лікарні зіткнулися Wolkswagen Passat B5 та Renoult Logan, - пишуть



Зі слів очевидців аварії, ймовірно, водій Wolkswagen не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де й здійснив зіткнення з Renault.



Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Зі слів полісменів, справді, водій транспортного засобу Walkswagen Passat не впорався із керуванням. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода за участю двох автівок трапилася 11 січня на вулиці Шевченка в Луцьку.Так, приблизно о 9 годині біля Волинської обласної інфекційної лікарні зіткнулися Wolkswagen Passat B5 та Renoult Logan, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців аварії, ймовірно, водій Wolkswagen не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де й здійснив зіткнення з Renault.Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Зі слів полісменів, справді, водій транспортного засобу Walkswagen Passat не впорався із керуванням. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію