Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Автопригода за участю двох автівок трапилася 11 січня на вулиці Шевченка в Луцьку.
Так, приблизно о 9 годині біля Волинської обласної інфекційної лікарні зіткнулися Wolkswagen Passat B5 та Renoult Logan, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців аварії, ймовірно, водій Wolkswagen не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де й здійснив зіткнення з Renault.
Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Зі слів полісменів, справді, водій транспортного засобу Walkswagen Passat не впорався із керуванням. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
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Так, приблизно о 9 годині біля Волинської обласної інфекційної лікарні зіткнулися Wolkswagen Passat B5 та Renoult Logan, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців аварії, ймовірно, водій Wolkswagen не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де й здійснив зіткнення з Renault.
Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Зі слів полісменів, справді, водій транспортного засобу Walkswagen Passat не впорався із керуванням. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Volkswagen, а не Wolkswagen, чи Walkswagen. Таке тільки на цьому ресурсі можна побачити
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