вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО

Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Автопригода за участю двох автівок трапилася 11 січня на вулиці Шевченка в Луцьку.

Так, приблизно о 9 годині біля Волинської обласної інфекційної лікарні зіткнулися Wolkswagen Passat B5 та Renoult Logan, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців аварії, ймовірно, водій Wolkswagen не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де й здійснив зіткнення з Renault.

Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині. Зі слів полісменів, справді, водій транспортного засобу Walkswagen Passat не впорався із керуванням. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Volkswagen, а не Wolkswagen, чи Walkswagen. Таке тільки на цьому ресурсі можна побачити
Відповісти
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відреклася, але схаменулася: на Волині матір забрала покинуту у пологовому дитину
Сьогодні, 12:52
Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Через негоду на Волині водіїв просять відмовитися від поїздок
Сьогодні, 12:15
Через кір у луцьких школах продовжили канікули
Сьогодні, 12:14
У селі на Волині волонтери зібрали 10 тисяч пластикових кришок на протези бійцям
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
10 січень, 19:37
На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО
10 січень, 11:38
На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій
10 січень, 11:35
На Волині Mercedes злетів з дороги і перевернувся На Волині Mercedes злетів з дороги і перевернувся
10 січень, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відреклася, але схаменулася: на Волині матір забрала покинуту у пологовому дитину
Сьогодні, 12:52
 0
Лоб в лоб: у Луцьку на Шевченка влупилися дві машини. ФОТО
Сьогодні, 12:31
 0
Через негоду на Волині водіїв просять відмовитися від поїздок
Сьогодні, 12:15
 0
Через кір у луцьких школах продовжили канікули
Сьогодні, 12:14
 0
У селі на Волині волонтери зібрали 10 тисяч пластикових кришок на протези бійцям
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8