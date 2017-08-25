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Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО

Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
У Луцьку пенсіонери безкоштовно відвідали театр.

Перегляд вистави «Циганка Аза» організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Район.Луцьк.

Виставу дивились у четвер, 10 січня, у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

55 пенсіонерів подивились Музичну драму у рамках соціально-культурного проекту «Доступний театр для пенсіонерів».

Такий захід «СВІДОМІ» організовують вже втретє.

Ця ініціатива має на меті зробити театральне мистецтво доступнішим для однієї з найбільш соціально незахищених категорій населення.

Уже майже рік «СВІДОМІ» влаштовують для старшого покоління лучан безкоштовні покази фільмів у кінотеатрі MULTIPLEX розважального центру «Промінь». Ідея долучити ще й театр виникла у жовтні. Сприяє її реалізації Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.

Директор театру Анатолій Глива зазначив, що вистава «Циганка Аза» завжди користується популярністю серед глядачів.

«Цю виставу ми вирішили поставити ще й тому, що події відбувались на Волині. Чому ми повертаємось до цієї постановки? Тому що ми знаємо, що вона викликає інтерес у глядача. Вона завжди цікавила волинян. Та й тема кохання завжди цікава», – розповів Анатолій Глива.

За словами директора, запрошують пенсіонерів на ті вистави, які вони бажають подивитись.

«Думаю, що не всі пенсіонери мають таку можливість, як відвідати театр. Хоча в нас є різні квиточки. Але навіть і найдешевші квитки їм не завжди по кишені. Думаю, багатьом з них це дорого. Тому «СВІДОМІ» роблять добру справу, що залучили старших глядачів до перегляду наших вистав», – додав він.

Студентка Університету Третього віку при Східноєвропейському університеті Тамара Трохимович розповіла, що вистава сподобалась і їй, і її подругам.

«Мені вистава дуже сподобалась, я вражена. Дуже щире та світле кохання. Хочу сказати, що гарна музика і гарне виконання пісень, які зворушують душі. Усі, хто біля мене сидів, усім сподобалось. Ми дуже вдячні Андрію Покровському, що він нам робить такі сюрпризи. Думаємо, що це не остання така презентація. Хочемо ще бути присутніми на інших таких виставах. Ми вже не вперше дивимось вистави завдяки «СВІДОМИМ». Я думаю, що не кожен із депутатів зробить таку нам послугу. Другі можливо не хочуть або не можуть, тому ми дуже дякуємо цій людині, що він є у нашому місті та робить стільки хорошого», – зазначила вона.

Нагадаємо, що у рамках «Доступного театру» лучани уже оцінили драматичну комедію «Циліндр» та комічну оперу «Наталка Полтавка». За словами представників Громадянського Руху «СВІДОМІ» така соціальна ініціатива буде продовжуватися й на далі. А до проекту можуть долучитися усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника.

Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу «Циганка Аза». ФОТО

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Теги: Андрій Покровський, фото
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