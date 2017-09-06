В аварії у Польщі загинув український журналіст





Аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства, - пише



Разом із 37-річним журналістом загинула також його 60-річна мати.



Крім того, важкі травми отримала дружина журналіста, яка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.



В автомобілі була і однорічна дитина, яка у нині задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.



Зараз до Радома виїхала керівник консульського відділу Посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.



На даний момент поліція встановлює причини трагедії. За попередніми даними, ДТП трапилася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, із вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.



Додамо також, Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.

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