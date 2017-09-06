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В аварії у Польщі загинув український журналіст

В аварії у Польщі загинув український журналіст
У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий український журналіст Роман Кісіль.

Аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства, - пише Укрінформ.

Разом із 37-річним журналістом загинула також його 60-річна мати.

Крім того, важкі травми отримала дружина журналіста, яка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.

В автомобілі була і однорічна дитина, яка у нині задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

Зараз до Радома виїхала керівник консульського відділу Посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.

На даний момент поліція встановлює причини трагедії. За попередніми даними, ДТП трапилася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, із вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Додамо також, Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.

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Теги: смерть, журналіст, аварія
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