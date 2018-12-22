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Волинські митники попередили про можливі затримки на кордоні

Волинські митники попередили про можливі затримки на кордоні
Волинські митники повідомили, 12-14 січня можливі затримки у пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону.

Волинська митниця ДФС інформує міжнародних перевізників та громадян про можливі затримки товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону 12-14 січня 2019 року.

"Вони можуть статися через профілактичні роботи з обслуговування електронних систем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які запланувала польська сторона. Відповідно до інформації Митного департаменту Міністерства фінансів Республіки Польща профілактичні роботи триватимуть з 21.00 12 січня до 03.00 14 січня 2019 року за київським часом", - йдеться у повідомленні.

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Теги: митниця, черги, Польща
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