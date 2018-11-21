У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО





Участь у змаганнях взяли 30 команди з різних областей України, а також з Білорусі та Польщі, які змагалися у різних вікових групах, - йдеться у сюжеті



Про переможців даних змагань розповів один з організаторів Олександр Слабецький:



"Вікова група 2011 року народження перемогла команда "Полісся"-Житомир. По 2010 році "Волинь" Луцьк виграли і по 2009 році "Волинь" Луцьк теж, а по 2006 "Мінськ" Білорусь виграли".



Нагороди учасникам вручав колишній футболіст збірної України Артем Федецький.





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