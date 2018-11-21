У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
У Луцьку завершився міжнародний різдвяний дитячий турнір з футболу.
Участь у змаганнях взяли 30 команди з різних областей України, а також з Білорусі та Польщі, які змагалися у різних вікових групах, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Про переможців даних змагань розповів один з організаторів Олександр Слабецький:
"Вікова група 2011 року народження перемогла команда "Полісся"-Житомир. По 2010 році "Волинь" Луцьк виграли і по 2009 році "Волинь" Луцьк теж, а по 2006 "Мінськ" Білорусь виграли".
Нагороди учасникам вручав колишній футболіст збірної України Артем Федецький.
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Участь у змаганнях взяли 30 команди з різних областей України, а також з Білорусі та Польщі, які змагалися у різних вікових групах, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Про переможців даних змагань розповів один з організаторів Олександр Слабецький:
"Вікова група 2011 року народження перемогла команда "Полісся"-Житомир. По 2010 році "Волинь" Луцьк виграли і по 2009 році "Волинь" Луцьк теж, а по 2006 "Мінськ" Білорусь виграли".
Нагороди учасникам вручав колишній футболіст збірної України Артем Федецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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