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У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО

У Луцьку завершився міжнародний дитячий турнір з футболу. ВІДЕО
У Луцьку завершився міжнародний різдвяний дитячий турнір з футболу.

Участь у змаганнях взяли 30 команди з різних областей України, а також з Білорусі та Польщі, які змагалися у різних вікових групах, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.

Про переможців даних змагань розповів один з організаторів Олександр Слабецький:

"Вікова група 2011 року народження перемогла команда "Полісся"-Житомир. По 2010 році "Волинь" Луцьк виграли і по 2009 році "Волинь" Луцьк теж, а по 2006 "Мінськ" Білорусь виграли".

Нагороди учасникам вручав колишній футболіст збірної України Артем Федецький.


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Теги: футбол, турнір, Луцьк
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