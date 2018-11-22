На Волині у свято горіла церква
Сьогодні, 10:57
На Щедрий вечір, 13 січня, в селі Пехи сталася пожежа у місцевому храмі, який знаходився в центрі села.
Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що пожежа виникла в приміщені нової дерев’яної церкви (Свято-Покровська церква УПЦ МП), - пише Район.Шацьк.
Пожежу рятувальникам вдалося загасити, однак вогнем пошкоджено близько 30% споруди (перекриття та центральний купол). Шацьким відділенням поліції проводяться слідчі дії, будуть призначені додаткові експертизи.
Матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розмслідувань за ст. 194 КК України.
Попередня причина пожежі - замикання електропроводки під час користування електричними обігрівачами.
В той же час місцеві жителі розповідають, що першою пожежу помітила десь 20.30 год. місцева жителька, котра живе біля церкви. Вона й покликала на допомогу односельчан. Також викликали пожежників та поліцію. Поки приїхали рятувальники, жителі села намагалися загасити вогонь відрами з водою, та встигли винести з храму деяке начиння.
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Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що пожежа виникла в приміщені нової дерев’яної церкви (Свято-Покровська церква УПЦ МП), - пише Район.Шацьк.
Пожежу рятувальникам вдалося загасити, однак вогнем пошкоджено близько 30% споруди (перекриття та центральний купол). Шацьким відділенням поліції проводяться слідчі дії, будуть призначені додаткові експертизи.
Матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розмслідувань за ст. 194 КК України.
Попередня причина пожежі - замикання електропроводки під час користування електричними обігрівачами.
В той же час місцеві жителі розповідають, що першою пожежу помітила десь 20.30 год. місцева жителька, котра живе біля церкви. Вона й покликала на допомогу односельчан. Також викликали пожежників та поліцію. Поки приїхали рятувальники, жителі села намагалися загасити вогонь відрами з водою, та встигли винести з храму деяке начиння.
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