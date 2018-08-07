вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зловили волинянина-ґвалтівника

Зловили волинянина-ґвалтівника
Правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за зґвалтування.

Зазначається, що у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-річного жителя с. Залаззя за зґвалтування та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Оскільки зловмисник уникав покарання, переховуючись від правосуддя, у січні 2018 року Любешівське відділення поліції оголосило його в розшук.

Днями, правоохоронці затримали розшукуваного жителя району у Києві. Наразі чоловіка помістили до місць позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зґвалтування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Президента прокоментували інцидент зі священиками УПЦ (МП), яких не пустили в церкву на Волині
Сьогодні, 17:42
У Києво-Печерській лаврі – пожежа
Сьогодні, 17:25
Зловили волинянина-ґвалтівника
Сьогодні, 17:13
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Лучан кличуть на «живий ланцюг»
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині
07 серпень, 2018, 21:25
Волинянин став учасником жахливого зґвалтування у Коломиї. ВІДЕО Волинянин став учасником жахливого зґвалтування у Коломиї. ВІДЕО
09 травень, 2018, 17:03
Взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини біля Луцька Взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини біля Луцька
15 лютий, 2018, 21:24
Волинянина за жорстоке зґвалтування бабусі засудили до 4 років Волинянина за жорстоке зґвалтування бабусі засудили до 4 років
13 лютий, 2018, 22:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
13 січень, 11:47
 2
Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами
Сьогодні, 18:03
 0
У Президента прокоментували інцидент зі священиками УПЦ (МП), яких не пустили в церкву на Волині
Сьогодні, 17:42
 0
У Києво-Печерській лаврі – пожежа
Сьогодні, 17:25
 0
Зловили волинянина-ґвалтівника
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8