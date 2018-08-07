Зловили волинянина-ґвалтівника





Зазначається, що у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-річного жителя с. Залаззя за зґвалтування та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.



Оскільки зловмисник уникав покарання, переховуючись від правосуддя, у січні 2018 року Любешівське відділення поліції оголосило його в розшук.



Днями, правоохоронці затримали розшукуваного жителя району у Києві. Наразі чоловіка помістили до місць позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за зґвалтування.Зазначається, що у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-річного жителя с. Залаззя за зґвалтування та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Оскільки зловмисник уникав покарання, переховуючись від правосуддя, у січні 2018 року Любешівське відділення поліції оголосило його в розшук.Днями, правоохоронці затримали розшукуваного жителя району у Києві. Наразі чоловіка помістили до місць позбавлення волі.

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