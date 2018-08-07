Зловили волинянина-ґвалтівника
Сьогодні, 17:13
Правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за зґвалтування.
Зазначається, що у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-річного жителя с. Залаззя за зґвалтування та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Оскільки зловмисник уникав покарання, переховуючись від правосуддя, у січні 2018 року Любешівське відділення поліції оголосило його в розшук.
Днями, правоохоронці затримали розшукуваного жителя району у Києві. Наразі чоловіка помістили до місць позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-річного жителя с. Залаззя за зґвалтування та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Оскільки зловмисник уникав покарання, переховуючись від правосуддя, у січні 2018 року Любешівське відділення поліції оголосило його в розшук.
Днями, правоохоронці затримали розшукуваного жителя району у Києві. Наразі чоловіка помістили до місць позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Президента прокоментували інцидент зі священиками УПЦ (МП), яких не пустили в церкву на Волині
Сьогодні, 17:42
У Києво-Печерській лаврі – пожежа
Сьогодні, 17:25
Зловили волинянина-ґвалтівника
Сьогодні, 17:13
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Лучан кличуть на «живий ланцюг»
Сьогодні, 16:56