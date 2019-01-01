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Під Луцьком в аварії загинув 18-річний хлопець: у поліції повідомили деталі

Під Луцьком в аварії загинув 18-річний хлопець: у поліції повідомили деталі
Сьогодні вранці поблизу Луцька Toyota Prado на смерть переїхала пішохода.

Повідомлення про автопригоду до поліції надійшло сьогодні вранці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

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Відомо, що на автодорозі в селі Полонка 42-річний водій, керуючи автомобілем «Toyota Prado», допустив наїзд на пішохода, 18-річного жителя цього ж району.

Молодий чоловік загинув.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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