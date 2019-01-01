Під Луцьком в аварії загинув 18-річний хлопець: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 11:10
Сьогодні вранці поблизу Луцька Toyota Prado на смерть переїхала пішохода.
Повідомлення про автопригоду до поліції надійшло сьогодні вранці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
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Відомо, що на автодорозі в селі Полонка 42-річний водій, керуючи автомобілем «Toyota Prado», допустив наїзд на пішохода, 18-річного жителя цього ж району.
Молодий чоловік загинув.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
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Повідомлення про автопригоду до поліції надійшло сьогодні вранці, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцьком авто на смерть збило чоловіка
Відомо, що на автодорозі в селі Полонка 42-річний водій, керуючи автомобілем «Toyota Prado», допустив наїзд на пішохода, 18-річного жителя цього ж району.
Молодий чоловік загинув.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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