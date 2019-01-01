На Волині Volkswagen злетів з дороги: постраждали троє людей





Про це повідомили у



Аварія трапилась 14 січня.



У результаті ДТП травмувалося троє пасажирів транспортного засобу, одного із них госпіталізували.



За фактом автопригоди відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Проходи Любешівського району Volkswagen LT злетів у кювет.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Аварія трапилась 14 січня.У результаті ДТП травмувалося троє пасажирів транспортного засобу, одного із них госпіталізували.За фактом автопригоди відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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