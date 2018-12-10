У Луцьку студенти програли суд щодо пільгового проїзду у маршрутках





Голова ГО «Студентська рада Волині» Віталій Сніжко подав у суд на виконавчий комітет Луцької міської ради щодо рішень № 265 та 431 «Про пільговий проїзд студентів у громадському транспорті», - пише



Представник позивача зауважив, що виконання права на пільги є обов’язком міської влади, тому його необхідно виконувати повністю. Адже нині студенти користуються пільгою лише у тролейбусах міста, мережа яких не дозволяє доїхати із будь-якого куточка Луцька до навчального закладу. Також, зі слів представника позивача, варто дотримуватися Закону України «Про освіту» та ЗУ «Про вищу освіту».



Представник відповідача, своєю чергою, повідомив, що позивних вимог не визнає.



«На сьогодні діє декілька законодавчих актів, які по-різному регулюють питання щодо пільгового проїзду студентів. Зокрема є Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», також Закон «Про охорону дитинства», якими передбачається саме право органів місцевого самоврядування забезпечувати пільговий проїзд у місті та розміри, які визначаються тими ж органами місцевого самоврядування», – зауважила представник відповідача та додала, що в цьому спорі варто керуватися саме цими документами, а не ЗУ «Про освіту» та ЗУ «Про вищу освіту».



Більше того, зі слів представниці від виконавчого комітету Луцької міської ради, щорічно міським бюджетом передбачаються кошти на виплату компенсацій за пільгове перевезення зокрема і для студентів.



«У минулому році було близько 43 мільйонів гривень. У цьому році на такі видатки передбачено 45 мільйонів», – зауважила представник відповідача.



Волинський окружний адміністративний суд у складі судді Валентина Дмитрука вирішив у адміністративному позиві відмовити повністю.



Голова ГО «Студентська рада Волині» Віталій Сніжко розповів, що ще порадиться із адвокатом стосовно того, чи подаватиме апеляцію.



Нагадаємо, раніше студенти вимагали пільгового проїзду у громадському транспорті протестуючи під стінами Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському окружному адміністративному суді 15 січня відбулося судове засідання з питання пільгового проїзду студентів у громадському транспорті.Голова ГО «Студентська рада Волині»подав у суд на виконавчий комітет Луцької міської ради щодо рішень № 265 та 431 «Про пільговий проїзд студентів у громадському транспорті», - пише Конкурент Представник позивача зауважив, що виконання права на пільги є обов’язком міської влади, тому його необхідно виконувати повністю. Адже нині студенти користуються пільгою лише у тролейбусах міста, мережа яких не дозволяє доїхати із будь-якого куточка Луцька до навчального закладу. Також, зі слів представника позивача, варто дотримуватися Закону України «Про освіту» та ЗУ «Про вищу освіту».Представник відповідача, своєю чергою, повідомив, що позивних вимог не визнає.«На сьогодні діє декілька законодавчих актів, які по-різному регулюють питання щодо пільгового проїзду студентів. Зокрема є Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», також Закон «Про охорону дитинства», якими передбачається саме право органів місцевого самоврядування забезпечувати пільговий проїзд у місті та розміри, які визначаються тими ж органами місцевого самоврядування», – зауважила представник відповідача та додала, що в цьому спорі варто керуватися саме цими документами, а не ЗУ «Про освіту» та ЗУ «Про вищу освіту».Більше того, зі слів представниці від виконавчого комітету Луцької міської ради, щорічно міським бюджетом передбачаються кошти на виплату компенсацій за пільгове перевезення зокрема і для студентів.«У минулому році було близько 43 мільйонів гривень. У цьому році на такі видатки передбачено 45 мільйонів», – зауважила представник відповідача.Волинський окружний адміністративний суд у складі суддівирішив у адміністративному позиві відмовити повністю.Голова ГО «Студентська рада Волині» Віталій Сніжко розповів, що ще порадиться із адвокатом стосовно того, чи подаватиме апеляцію.Нагадаємо, раніше студенти вимагали пільгового проїзду у громадському транспорті протестуючи під стінами Луцької міської ради.

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