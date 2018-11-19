Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу





Так, 9-12 січня у місті Брест відбувся XIII Міжнародний фестиваль-конкурс «Мы вместе», в якому брали участь представники 4 країн, - йдеться на сайті Луцької міської ради



Ансамбль народної музики «Волиняни» музичної школи №3 м.Луцька здобув головну нагороду конкурсу - гран-прі.



Успішно виконавши сольну конкурсну програму та продемонструвавши високу виконавську майстерність, лауреатами фестивалю-конкурсу стали учні школи:



Олена Варченко – I місце, фортепіано (клас викладача Герасимчук Л.А.)



Матвій Ткачук – I місце, акордеон (клас викладача Марценюк А.С.)



Аліна Матюшенко – I місце, народний спів,ф-но (Жилюк Т.І., Іванова Л.І.)



Аліна Куліш – II місце, естрадний вокал (Жилюк Т.І.)



Валерія Євчук – II місце, естрадний вокал (Жилюк Т.І.).





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