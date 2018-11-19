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Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу

Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу
Ансамбль народної музики «Волиняни» отримав гран-прі Міжнародного конкурсу в Білорусі.

Так, 9-12 січня у місті Брест відбувся XIII Міжнародний фестиваль-конкурс «Мы вместе», в якому брали участь представники 4 країн, - йдеться на сайті Луцької міської ради

Ансамбль народної музики «Волиняни» музичної школи №3 м.Луцька здобув головну нагороду конкурсу - гран-прі.

Успішно виконавши сольну конкурсну програму та продемонструвавши високу виконавську майстерність, лауреатами фестивалю-конкурсу стали учні школи:

Олена Варченко – I місце, фортепіано (клас викладача Герасимчук Л.А.)

Матвій Ткачук – I місце, акордеон (клас викладача Марценюк А.С.)

Аліна Матюшенко – I місце, народний спів,ф-но (Жилюк Т.І., Іванова Л.І.)

Аліна Куліш – II місце, естрадний вокал (Жилюк Т.І.)

Валерія Євчук – II місце, естрадний вокал (Жилюк Т.І.).
Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу
Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу
Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу


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Теги: нагорода, ансамбль, Волинь
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