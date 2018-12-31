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У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям

У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям
У Луцьку підлітки врятували чоловіка від скоєння самогубства.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

Інцидент трапився 15 січня, близько 21 години. Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про спробу самогубства.

У парку, по вулиці Глушець, 30-річний чоловік, з невідомих причин, намагався вкоротити собі віку, здійснивши спробу повішання.

На щастя, цьому запобігли двоє підлітків-лучан: 16 та 15 років.
Вони зняли особу та привели до тями.

Далі на місці працювали медики й поліція.
У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям

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Теги: суїцид, Луцьк, поліція
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