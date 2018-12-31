У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.



Інцидент трапився 15 січня, близько 21 години. Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про спробу самогубства.



У парку, по вулиці Глушець, 30-річний чоловік, з невідомих причин, намагався вкоротити собі віку, здійснивши спробу повішання.



На щастя, цьому запобігли двоє підлітків-лучан: 16 та 15 років.

Вони зняли особу та привели до тями.



Далі на місці працювали медики й поліція.



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