У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям
Сьогодні, 11:09
У Луцьку підлітки врятували чоловіка від скоєння самогубства.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився 15 січня, близько 21 години. Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про спробу самогубства.
У парку, по вулиці Глушець, 30-річний чоловік, з невідомих причин, намагався вкоротити собі віку, здійснивши спробу повішання.
На щастя, цьому запобігли двоє підлітків-лучан: 16 та 15 років.
Вони зняли особу та привели до тями.
Далі на місці працювали медики й поліція.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився 15 січня, близько 21 години. Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про спробу самогубства.
У парку, по вулиці Глушець, 30-річний чоловік, з невідомих причин, намагався вкоротити собі віку, здійснивши спробу повішання.
На щастя, цьому запобігли двоє підлітків-лучан: 16 та 15 років.
Вони зняли особу та привели до тями.
Далі на місці працювали медики й поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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