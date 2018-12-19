За рік у Маневицькому районі одружилося майже 300 пар
Сьогодні, 19:33
У Маневицькому районі за минулий рік народилося 598 діток.
Про це пише Нова доба.
Як повідомила Ірина Леферович, начальник Маневицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області, у минулому 2018 році у Маневицькому районі на 598 жителів стало більше – саме стільки народилось хлопчиків та дівчаток.
Це на 10 діток більше, ніж у 2017 році. На 15 більше, в порівнянні з 2017 роком, зареєстровано смертей жителів району – 783.
На рушничок щастя у минулому році стало 272 подружні пари, відбулась 121 реєстрація розлучень (з них 23 як державна реєстрація розірвання шлюбу і 98 на підставі рішень суду). До речі, на Волині у 2018 році зареєстровано 6081 шлюбів, розлучились 3044 подружні пари.
Назвали й найпопулярніші та найрідкісніші імена. Дівчаткам найчастіше давали такі імена як Злата, Дарина, Софія, Ірина, хлопчикам – Мирослав, Максим, Владислав, Марк. А серед рідкісних імен, які обирали батьки для доньок, - Асміна, Тіна, Ніколь, Даліна, Авігея, Руфіна, для синів – Самуїл, Єгор, Авенір, Дамір.
По Волині загалом, як повідомляє головне територіальне управління юстиції у Волинській області, донечок батьки найчастіше називали Софіями, Полінами, Євами, Маріями, Соломіями та Ольгами, синочків – Богданами, Максимами, Іванами, Артемами, Арсенами.
Серед найрідкісніших імен в області – Ділара, Магдалина, Стелла, Мія, Амалія, Оскар, Даміан, Натан, Авель, Самуїл.
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Про це пише Нова доба.
Як повідомила Ірина Леферович, начальник Маневицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області, у минулому 2018 році у Маневицькому районі на 598 жителів стало більше – саме стільки народилось хлопчиків та дівчаток.
Це на 10 діток більше, ніж у 2017 році. На 15 більше, в порівнянні з 2017 роком, зареєстровано смертей жителів району – 783.
На рушничок щастя у минулому році стало 272 подружні пари, відбулась 121 реєстрація розлучень (з них 23 як державна реєстрація розірвання шлюбу і 98 на підставі рішень суду). До речі, на Волині у 2018 році зареєстровано 6081 шлюбів, розлучились 3044 подружні пари.
Назвали й найпопулярніші та найрідкісніші імена. Дівчаткам найчастіше давали такі імена як Злата, Дарина, Софія, Ірина, хлопчикам – Мирослав, Максим, Владислав, Марк. А серед рідкісних імен, які обирали батьки для доньок, - Асміна, Тіна, Ніколь, Даліна, Авігея, Руфіна, для синів – Самуїл, Єгор, Авенір, Дамір.
По Волині загалом, як повідомляє головне територіальне управління юстиції у Волинській області, донечок батьки найчастіше називали Софіями, Полінами, Євами, Маріями, Соломіями та Ольгами, синочків – Богданами, Максимами, Іванами, Артемами, Арсенами.
Серед найрідкісніших імен в області – Ділара, Магдалина, Стелла, Мія, Амалія, Оскар, Даміан, Натан, Авель, Самуїл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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