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У Луцьку через аварію паралізувало рух проспектом Перемоги. ОНОВЛЕНО

У Луцьку через аварію паралізувало рух проспектом Перемоги. ОНОВЛЕНО
У Луцьку ускладнений рук на проспекті Перемоги.

Ймовірно, вона виникла через аварію біля мосту – там стукнулися два легковики. Про це «Першому» повідомили очевидці.

Станом на 18:30 біля місця ДТП зупинилися кілька тролейбусів – їх рух заблоковано. Пасажири виходять з громадського транспорту і йдуть пішки.

За даними картографічних сервісів, рівень заторів на проспекті Перемоги максимальний – дорога позначена бордовим кольором.

У Луцьку через аварію паралізувало рух проспектом Перемоги. ОНОВЛЕНО


У мережі водії, які перебувають неподалік, зазначили, що рух бічними вулицями також ускладнений. Люди стоять у заторах на вулицях Клима Савура, Шопена, проспекті Василя Мойсея, а також затор, пишуть, сягає Київського майдану.

За інформацією видання Волинські новини, дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів сталася на проспекті Перемоги вечірньої пори 16 січня.

Як повідомили очевидці пригоди, водій автомобіля Mercedes рухався мостом в напрямку проспекту Перемоги та здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де втаранився у легковий автомобіль. Від удару Mercedes відкинуло у бордюр.

Зі слів очевидців, автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень, рух цією ділянкою дороги ускладнений: автомобілі фактично стоять на місці, водії маршрутних таксі намагаються оминути місце аварії та їхати в іншому напрямку.

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Теги: ДТП, аварія
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