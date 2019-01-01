У Луцьку через аварію паралізувало рух проспектом Перемоги. ОНОВЛЕНО





Ймовірно, вона виникла через аварію біля мосту – там стукнулися два легковики. Про це «



Станом на 18:30 біля місця ДТП зупинилися кілька тролейбусів – їх рух заблоковано. Пасажири виходять з громадського транспорту і йдуть пішки.



За даними картографічних сервісів, рівень заторів на проспекті Перемоги максимальний – дорога позначена бордовим кольором.







У мережі водії, які перебувають неподалік, зазначили, що рух бічними вулицями також ускладнений. Люди стоять у заторах на вулицях Клима Савура, Шопена, проспекті Василя Мойсея, а також затор, пишуть, сягає Київського майдану.



За інформацією видання



Як повідомили очевидці пригоди, водій автомобіля Mercedes рухався мостом в напрямку проспекту Перемоги та здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де втаранився у легковий автомобіль. Від удару Mercedes відкинуло у бордюр.



Зі слів очевидців, автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень, рух цією ділянкою дороги ускладнений: автомобілі фактично стоять на місці, водії маршрутних таксі намагаються оминути місце аварії та їхати в іншому напрямку.

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