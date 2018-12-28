Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО





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«Відбулась перша в цьому році екскурсія на бігових лижах навколо озера Пісочне. Екскурсія проходить засніженими лісовими стежками, полями та озерами. Екскурсія на лижах ідеально підійде, щоб провести незабутньо свої вихідні з друзями, сім‘єю, веселою компанією», - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам пропонують новий вид активного відпочинку на Шацьких озерах – лижні екскурсії та катання на ковзанах.Про це повідомляє Svityaz Aktive у facebook.«Відбулась перша в цьому році екскурсія на бігових лижах навколо озера Пісочне. Екскурсія проходить засніженими лісовими стежками, полями та озерами. Екскурсія на лижах ідеально підійде, щоб провести незабутньо свої вихідні з друзями, сім‘єю, веселою компанією», - йдеться в дописі.

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