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Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО

Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО
Волинянам пропонують новий вид активного відпочинку на Шацьких озерах – лижні екскурсії та катання на ковзанах.

Про це повідомляє Svityaz Aktive у facebook.

«Відбулась перша в цьому році екскурсія на бігових лижах навколо озера Пісочне. Екскурсія проходить засніженими лісовими стежками, полями та озерами. Екскурсія на лижах ідеально підійде, щоб провести незабутньо свої вихідні з друзями, сім‘єю, веселою компанією», - йдеться в дописі.
Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО
Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО
Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО
Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО

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Теги: Шацькі озера, екскурсія, лижі
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