Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії, – розслідування

Володимиру Зеленському, який заявив про намір балотуватися у президенти України, належать три кінокомпанії, які зареєстровані в Росії.



Компанії належать Зеленському та його бізнес-партнерам через кіпрську фірму. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», - пише



В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону 25 грудня 2018 року Володимир Зеленський сказав, що у Москві справді функціонував офіс однієї з його компанії, але він припинив діяльність у 2014 році.



«Компанія з виробництва комерційного кіно і телесеріалів. Ця компанія працювала, у нас був офіс в Москві. Це все було до 2014 року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато», — сказав Зеленський.



«Схеми» зазначають, що йдеться про російський філіал «Кварталу» — «Квартал Сінема», ця компанія справді в процесі ліквідації.



Водночас журналісти з'ясували, що у Росії функціонують три компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, та належать Зеленському та його партнерам. Йдеться про компанії «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс» — кіпрська компанія Green Family LTD є засновником усіх трьох.



Окрім того, Green Family LTD – співзасновниця ТОВ «Квартал 95» в Україні. Кінцевими бенефіціарами кіпрської компанії вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри і соратник олігарха Ігоря Коломойського — Тімур Міндіч.



Зазначається, що компанії «Вайсберг Пикчерс» та «Платинумфильм» хоч і володіють активами, які оцінюються у сотні тисяч рублів, утім, їхню діяльність не можна назвати успішною.



«А ось у кінокомпанії «Грин Филмс» ситуація краща. Так, згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив: у 2014 році понад 340 мільйонів рублів, у 2015 році понад 208 мільйонів, у 2016 році більше ніж 123 мільйони», — йдеться у розслідуванні.



У 2017 році компанія заробила майже 180 мільйонів: серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів — близько 143 мільйонів рублів. ​Загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до кінця 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів або більше 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.



Окрім того, у розслідуванні йдеться, що компанія «Грин Филмс» взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.



Компанія «Грин Филмс» планує знімати трилер «Вниз»: поки про саму стрічку відомо небагато. З описів у мережі можна дізнатись, що в її основі — історія про незнайомих людей, які застрягають у ліфті.



«Одну з ролей, за інформацією російських ЗМІ, має зіграти актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Путіна на виборах президента і виступав на з'їзді партії «Єдина Росія», — зазначають журналісти.



Володимир Зеленський заявляв, що його останній фільм у Росії «кварталівці» знімали у 2012 році і показали у 2014-му, а після того закрили бізнес. Однак, використавши російський реєстр прокатних посвідчень кінострічок, журналісти з'ясували, що після 2014 року посвідчення в Росії отримали ще три фільми: у 2015-му «Між нами дівчатами» і «Петля Нестерова», а у 2016-му «8 кращих побачень».



«Усі ці фільми спродюсувала російська компанія «Грин Филмс», за якою стоїть кіпрська офшорка, записана на Володимира Зеленського і його партнерів», наголошується у матеріалі.



Журналісти «Схем» спробували запитати у Зеленського про діяльність його кінобізнесу в Росії, однак він не надав конкретної інформації з цього приводу:



Журналіст: Ми вже спілкуємося з вами…



Зеленський: І що? Послухайте. Я вам відповідаю. Я вам нічого не винен. Я винен тільки своїм батькам. Мені неприємний формат вашої розмови зі мною.



Журналіст: Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії…



Зеленський: Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.



Журналіст: Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником…



Зеленський: Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу.



Журналіст: Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках…



Зеленський: Успіхів вам.





Згодом у прес-службі Зеленського повідомили журналістам: «... Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо... Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коміку та шоумену, який заявив про намір балотуватися у президенти України, належать три кінокомпанії, які зареєстровані в Росії.Компанії належать Зеленському та його бізнес-партнерам через кіпрську фірму. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», - пише Громадське В інтерв'ю журналісту25 грудня 2018 року Володимир Зеленський сказав, що у Москві справді функціонував офіс однієї з його компанії, але він припинив діяльність у 2014 році.«Компанія з виробництва комерційного кіно і телесеріалів. Ця компанія працювала, у нас був офіс в Москві. Це все було до 2014 року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато», — сказав Зеленський.«Схеми» зазначають, що йдеться про російський філіал «Кварталу» — «Квартал Сінема», ця компанія справді в процесі ліквідації.Водночас журналісти з'ясували, що у Росії функціонують три компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, та належать Зеленському та його партнерам. Йдеться про компанії «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс» — кіпрська компанія Green Family LTD є засновником усіх трьох.Окрім того, Green Family LTD – співзасновниця ТОВ «Квартал 95» в Україні. Кінцевими бенефіціарами кіпрської компанії вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри і соратник олігарха Ігоря Коломойського — Тімур Міндіч.Зазначається, що компанії «Вайсберг Пикчерс» та «Платинумфильм» хоч і володіють активами, які оцінюються у сотні тисяч рублів, утім, їхню діяльність не можна назвати успішною.«А ось у кінокомпанії «Грин Филмс» ситуація краща. Так, згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив: у 2014 році понад 340 мільйонів рублів, у 2015 році понад 208 мільйонів, у 2016 році більше ніж 123 мільйони», — йдеться у розслідуванні.У 2017 році компанія заробила майже 180 мільйонів: серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів — близько 143 мільйонів рублів. ​Загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до кінця 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів або більше 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.Окрім того, у розслідуванні йдеться, що компанія «Грин Филмс» взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.Компанія «Грин Филмс» планує знімати трилер «Вниз»: поки про саму стрічку відомо небагато. З описів у мережі можна дізнатись, що в її основі — історія про незнайомих людей, які застрягають у ліфті.«Одну з ролей, за інформацією російських ЗМІ, має зіграти актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Путіна на виборах президента і виступав на з'їзді партії «Єдина Росія», — зазначають журналісти.Володимир Зеленський заявляв, що його останній фільм у Росії «кварталівці» знімали у 2012 році і показали у 2014-му, а після того закрили бізнес. Однак, використавши російський реєстр прокатних посвідчень кінострічок, журналісти з'ясували, що після 2014 року посвідчення в Росії отримали ще три фільми: у 2015-му «Між нами дівчатами» і «Петля Нестерова», а у 2016-му «8 кращих побачень».«Усі ці фільми спродюсувала російська компанія «Грин Филмс», за якою стоїть кіпрська офшорка, записана на Володимира Зеленського і його партнерів», наголошується у матеріалі.Журналісти «Схем» спробували запитати у Зеленського про діяльність його кінобізнесу в Росії, однак він не надав конкретної інформації з цього приводу:Журналіст: Ми вже спілкуємося з вами…Зеленський: І що? Послухайте. Я вам відповідаю. Я вам нічого не винен. Я винен тільки своїм батькам. Мені неприємний формат вашої розмови зі мною.Журналіст: Ми знайшли три фірми, які працюють в Росії…Зеленський: Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю.Журналіст: Ні-ні, там є кіпрська фірма, де ви є засновником…Зеленський: Я ж вам відповів. Вас не цікавить відповідь, я вам ще раз кажу.Журналіст: Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма, де ви в засновниках…Зеленський: Успіхів вам.Згодом у прес-службі Зеленського повідомили журналістам: «... Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо... Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».Нагадаємо, напередодні Нового року Зеленський оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.8 січня шоумен Володимир Зеленський запропонував виборцям скласти його передвиборчу програму. Він зробив це у стилі Youtube-блогера.Відповідно до опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова (з 19 по 25 грудня 2018 року) шоумен Володимир Зеленський є третім у передвиборчому рейтингу з показником підтримки 8,8%. Першу позицію посідала лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко, а другу — чинний президент Петро Порошенко.31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія виборів президента-2019.Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня.Станом на грудень вже налічується понад 30 кандидатів, які оголосили про намір брати участь у президентських перегонах. 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