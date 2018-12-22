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На «Ягодині» у чоловіка вилучили «гуманітарки» на майже 6 мільйонів гривень

На «Ягодині» у чоловіка вилучили «гуманітарки» на майже 6 мільйонів гривень
На митному пункті пропуску «Ягодин» у чоловіка виявили вживаний одяг та взуття на майже 6 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Тривало більше року, але увінчалося успіхом листування посадових осіб управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії з європейськими колегами щодо вантажів з гуманітарною допомогою.

Ці вантажі із вживаними одягом та взуттям вагою понад 41 тонна, вартістю на момент перетину кордону – 5 млн 943 тис грн, двома рейсами ввозив з Польщі через митний пост «Ягодин» керівник одного з благодійних фондів. При цьому відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» товар був звільнений від оподаткування ввізним митом.

Як виявилось, насправді перед заїздом на митну територію України згадані одяг та взуття подорожували кількома країнами Європи, а походять – із Королівства Бельгія.

Аналіз експортних, імпортних декларацій та товаросупровідних документів до них, які чоловік подавав митним органам різних країн, виявив неправдиві відомості щодо відправників, отримувачів, найменувань товару та його вартості.

Документально підтверджені факти стали основою для порушення адміністративної справи за ч. 1 статті 483 Митного Кодексу України.

Ця стаття за приховування від митного контролю передбачає накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.

Остаточні рішення щодо благодійного фонду та його керівника прийматиме суд.

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Теги: Ягодин, Волинь, гуманітарка
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