У Луцьку джип збив дитину: у поліції розповіли деталі





Про це повідомили у



Нагадаємо, ДТП трапилася близько 18 години 17 січня.



За кермом автомобіля перебував 69-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 10-річну місцеву жительку. Попередньо з’ясували, що дитна перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.



Внаслідок автопригоди дівчинка травмувалася, її госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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