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У Луцьку джип збив дитину: у поліції розповіли деталі

У Луцьку джип збив дитину: у поліції розповіли деталі
У Луцьку на проспекті Волі позашляховик Mitsubishi Pajero збив 10-річну дівчинку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, ДТП трапилася близько 18 години 17 січня.

За кермом автомобіля перебував 69-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 10-річну місцеву жительку. Попередньо з’ясували, що дитна перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди дівчинка травмувалася, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Волі
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