Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв

Волиняни хотіли придбати речі у мережі інтернет, але стали жертвами шахраїв.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Щодня в області трапляються шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет.Маючи намір купити автомобілі, пропозиції про продаж яких буливиставлені на сайті ОLX, волиняни перерахували завдатки за них, позбувшись понад 10 та понад 2 тис. грн. Отримавши гроші, продавці авто зникли. Лучанин перерахував зловмисникам за так і не отриманий у результаті фотоапарат 9 тис. грн.На трішки менші суми розжилися шахраї, які виставляли оголошення про продаж ігрової приставки (3400 грн.), навушників (3720 грн.), шуби (850 грн.) й вимагали передоплату за свій «товар» на банківську картку. Отримавши гроші, псевдо-продавці більше на зв'язок із покупцями не виходили.Двоє ж мешканок Володимира-Волинського, які хотіли продати свої iPhone через Інтернет, згодом відправили їх покупцям без жодної передоплати маршрутними таксі й досі не дочекалися за свій товар 8 та понад 5 тис. грн.