Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
Сьогодні, 16:18
Волиняни хотіли придбати речі у мережі інтернет, але стали жертвами шахраїв.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Щодня в області трапляються шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет.
Маючи намір купити автомобілі, пропозиції про продаж яких були
виставлені на сайті ОLX, волиняни перерахували завдатки за них, позбувшись понад 10 та понад 2 тис. грн. Отримавши гроші, продавці авто зникли. Лучанин перерахував зловмисникам за так і не отриманий у результаті фотоапарат 9 тис. грн.
На трішки менші суми розжилися шахраї, які виставляли оголошення про продаж ігрової приставки (3400 грн.), навушників (3720 грн.), шуби (850 грн.) й вимагали передоплату за свій «товар» на банківську картку. Отримавши гроші, псевдо-продавці більше на зв'язок із покупцями не виходили.
Двоє ж мешканок Володимира-Волинського, які хотіли продати свої iPhone через Інтернет, згодом відправили їх покупцям без жодної передоплати маршрутними таксі й досі не дочекалися за свій товар 8 та понад 5 тис. грн.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Щодня в області трапляються шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет.
Маючи намір купити автомобілі, пропозиції про продаж яких були
виставлені на сайті ОLX, волиняни перерахували завдатки за них, позбувшись понад 10 та понад 2 тис. грн. Отримавши гроші, продавці авто зникли. Лучанин перерахував зловмисникам за так і не отриманий у результаті фотоапарат 9 тис. грн.
На трішки менші суми розжилися шахраї, які виставляли оголошення про продаж ігрової приставки (3400 грн.), навушників (3720 грн.), шуби (850 грн.) й вимагали передоплату за свій «товар» на банківську картку. Отримавши гроші, псевдо-продавці більше на зв'язок із покупцями не виходили.
Двоє ж мешканок Володимира-Волинського, які хотіли продати свої iPhone через Інтернет, згодом відправили їх покупцям без жодної передоплати маршрутними таксі й досі не дочекалися за свій товар 8 та понад 5 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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