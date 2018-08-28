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Чотирьом поліцейським хочуть надати квартири в луцькій новобудові

Чотирьом поліцейським хочуть надати квартири в луцькій новобудові
У багатоповерхівці на вулиці Глушець, що біля Стиру, поліцейським нададуть квартири.

Про це йдеться у проекті рішення міськвиконкому, - пише Волинь online.

Згідно проекту рішення членам виконкому пропонують затвердити рішення житлової комісії Головного управління Національної поліції у Волинській області про надання квартир в будинку на вул. Глушець, 40.

Зокрема планують надати:

двокімнатну квартиру житловою площею 33,4 кв. м, загальною – 63,6 кв. м Віктору Кравчуку з сім’єю. З квартирного обліку Кравчука, на якому він перебуває з 11 серпня 1999, планують зняти. Проживає Кравчук квартирі, в якій залишаються проживати мати і брат;

двокімнатну квартиру житловою площею 34,6 кв. м, загальною – 63,3 кв. м Сергію Козубовському з сім’єю. З квартирного обліку Козубовського, на якому він перебуває з 2 серпня 2000, пропонують зняти. Проживає Козубовський в гуртожитку, який звільняє;

однокімнатну квартиру житловою площею 13,6 кв. м, загальною – 42,8 кв. м Наталії Герасимчук. З квартирного обліку Герасимчук, на якому вона перебуває з 3 березня 2000, пропонують зняти. Проживає Герасимчук в гуртожитку, в якому залишається проживати брат;

Також згідно проекту рішення пропонують вивести зі складу гуртожитку Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка однокімнатну квартиру на житловою площею 16 кв. м, загальною – 36 кв. м, в якій з 2008 року проживає Дмитро Мельничук з сім’єю.

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Теги: поліцейські, квартира, ЖК Над Рікою
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