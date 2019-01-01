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20 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 січня 2019 року християни відзначають День Іоана Предтечі або Івана Хрестителя. Цього дня натщесерце п'ють воду, щоб на увесь рік запастися міцним здоров'ям. Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа (Месії). Іван Христитель здійснював ритуальне очищення водою (хрещення), а також закликав людей до покаяння.

Про це повідомляє канал 24.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Василь, Іван.

Народні прикмети на 20 січня:

– Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, то, незабаром чекайте відлиги.

– Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.

– Ясна погода в цей день говорить про посушливе літо. Похмура погода або сніг – літо буде звичайним, без аномальних температур.

– Негода і сніг віщують урожай.

– Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку.

– Якщо побачити в будинку мишу – до поповнення в сім'ї.

– Якщо хрестити 20 січня немовля, то воно буде щасливим.

Що можна робити 20 січня:

1. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та навколишніх.

2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – вона буде успішною.

Що не можна робити 20 січня:

1. Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обдурені через деякий час.

2. Не приймайте ніяких подарунків цього дня від чужих людей.

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Теги: свято
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