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Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці
Центровий Олег Салтовець та захисник Василь Чиж покинули баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет».

Про це повідомляють Волинські новини.

Василь Чиж приєднався до луцького клубу по ходу нинішнього сезону і встиг провести за «Старий Луцьк - Університет» 12 матчів.

Натомість Олег Салтовець, хоч і не тренувався з командою, а лише допомагав в іграх, був одним з лідерів. Зокрема, у минулому сезоні Олег Салтовець допоміг луцькій команді святкувати чемпіонство у Першій лізі, а вже цього сезону у Вищі лізі він був одним з лідерів чемпіонату за статистичними показниками.

У клубі подякували гравцям за гру та побажали подальших успіхів.

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Теги: спорт, баскетбол
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