Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці
Сьогодні, 19:48
Центровий Олег Салтовець та захисник Василь Чиж покинули баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет».
Про це повідомляють Волинські новини.
Василь Чиж приєднався до луцького клубу по ходу нинішнього сезону і встиг провести за «Старий Луцьк - Університет» 12 матчів.
Натомість Олег Салтовець, хоч і не тренувався з командою, а лише допомагав в іграх, був одним з лідерів. Зокрема, у минулому сезоні Олег Салтовець допоміг луцькій команді святкувати чемпіонство у Першій лізі, а вже цього сезону у Вищі лізі він був одним з лідерів чемпіонату за статистичними показниками.
У клубі подякували гравцям за гру та побажали подальших успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські новини.
Василь Чиж приєднався до луцького клубу по ходу нинішнього сезону і встиг провести за «Старий Луцьк - Університет» 12 матчів.
Натомість Олег Салтовець, хоч і не тренувався з командою, а лише допомагав в іграх, був одним з лідерів. Зокрема, у минулому сезоні Олег Салтовець допоміг луцькій команді святкувати чемпіонство у Першій лізі, а вже цього сезону у Вищі лізі він був одним з лідерів чемпіонату за статистичними показниками.
У клубі подякували гравцям за гру та побажали подальших успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці
Сьогодні, 19:48
Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня
Сьогодні, 19:00
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 18:19