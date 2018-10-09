Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці

Олег Салтовець та захисник Василь Чиж покинули баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет».



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Василь Чиж приєднався до луцького клубу по ходу нинішнього сезону і встиг провести за «Старий Луцьк - Університет» 12 матчів.



Натомість Олег Салтовець, хоч і не тренувався з командою, а лише допомагав в іграх, був одним з лідерів. Зокрема, у минулому сезоні Олег Салтовець допоміг луцькій команді святкувати чемпіонство у Першій лізі, а вже цього сезону у Вищі лізі він був одним з лідерів чемпіонату за статистичними показниками.



У клубі подякували гравцям за гру та побажали подальших успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центровийта захисникпокинули баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет».Про це повідомляють Волинські новини Василь Чиж приєднався до луцького клубу по ходу нинішнього сезону і встиг провести за «Старий Луцьк - Університет» 12 матчів.Натомість Олег Салтовець, хоч і не тренувався з командою, а лише допомагав в іграх, був одним з лідерів. Зокрема, у минулому сезоні Олег Салтовець допоміг луцькій команді святкувати чемпіонство у Першій лізі, а вже цього сезону у Вищі лізі він був одним з лідерів чемпіонату за статистичними показниками.У клубі подякували гравцям за гру та побажали подальших успіхів.

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