Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю

Очільник волинської «Солідарності»опублікував світлини неймовірного зимового озера Світязь.Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook."У очах твоїх голубих моя любов. До тебе іду в повній тишині. Чим далі тим чутніше гарячого літнього серця стук. І шепіт бадилля - прийди, прийди. Ніби на небі серед кольорових хмар. Заблукавши в думках про наше літо.- Це ти?- Я...- Заскучив за мною?- Так...- Іди до мене!- Йду...йду...йдууууу....йдууууууууууу!!!!!Ходити по воді - це ніби творити чудо. Ти зможеш тільки приїжай до мене взимку. Я тобі дам все що в мене є. Я заховаю тебе в своїх очеретяних снах. Від людей, від світу, від всесвіту...Іди до мене", - залишив підпис до фото Іван Мирка.