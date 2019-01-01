Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Сьогодні, 15:06
Очільник волинської «Солідарності» Іван Мирка опублікував світлини неймовірного зимового озера Світязь.
Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"У очах твоїх голубих моя любов. До тебе іду в повній тишині. Чим далі тим чутніше гарячого літнього серця стук. І шепіт бадилля - прийди, прийди. Ніби на небі серед кольорових хмар. Заблукавши в думках про наше літо.
- Це ти?
- Я...
- Заскучив за мною?
- Так...
- Іди до мене!
- Йду...йду...йдууууу....йдууууууууууу!!!!!
Ходити по воді - це ніби творити чудо. Ти зможеш тільки приїжай до мене взимку. Я тобі дам все що в мене є. Я заховаю тебе в своїх очеретяних снах. Від людей, від світу, від всесвіту...
Іди до мене", - залишив підпис до фото Іван Мирка.
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Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"У очах твоїх голубих моя любов. До тебе іду в повній тишині. Чим далі тим чутніше гарячого літнього серця стук. І шепіт бадилля - прийди, прийди. Ніби на небі серед кольорових хмар. Заблукавши в думках про наше літо.
- Це ти?
- Я...
- Заскучив за мною?
- Так...
- Іди до мене!
- Йду...йду...йдууууу....йдууууууууууу!!!!!
Ходити по воді - це ніби творити чудо. Ти зможеш тільки приїжай до мене взимку. Я тобі дам все що в мене є. Я заховаю тебе в своїх очеретяних снах. Від людей, від світу, від всесвіту...
Іди до мене", - залишив підпис до фото Іван Мирка.
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Коментарі 1
Він гімно ...
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