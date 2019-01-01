вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю

Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Очільник волинської «Солідарності» Іван Мирка опублікував світлини неймовірного зимового озера Світязь.

Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"У очах твоїх голубих моя любов. До тебе іду в повній тишині. Чим далі тим чутніше гарячого літнього серця стук. І шепіт бадилля - прийди, прийди. Ніби на небі серед кольорових хмар. Заблукавши в думках про наше літо.
- Це ти?
- Я...
- Заскучив за мною?
- Так...
- Іди до мене!
- Йду...йду...йдууууу....йдууууууууууу!!!!!
Ходити по воді - це ніби творити чудо. Ти зможеш тільки приїжай до мене взимку. Я тобі дам все що в мене є. Я заховаю тебе в своїх очеретяних снах. Від людей, від світу, від всесвіту...
Іди до мене", - залишив підпис до фото Іван Мирка.
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Він гімно ...
Відповісти
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу
Сьогодні, 15:42
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Сьогодні, 15:06
Назвали найпопулярніші імена малюків на Волині та в Україні
Сьогодні, 14:56
На Львівщині під час святкування корпоративу отруїлися 11 працівників ІТ-компанії
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Арктичні краєвиди: опублікували вражаючі світлини засніженого Світязю. ФОТО Арктичні краєвиди: опублікували вражаючі світлини засніженого Світязю. ФОТО
16 січень, 07:38
На озері Світязь освятять воду На озері Світязь освятять воду
15 січень, 21:33
У 90-ті на луцькій студії записувались найпопулярніші зірки естради У 90-ті на луцькій студії записувались найпопулярніші зірки естради
14 січень, 05:55
Велич засніженого Світязю. ФОТО Велич засніженого Світязю. ФОТО
07 січень, 22:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 16:25
 0
Смерть на Водохреще: закарпатець прострелив собі голову
Сьогодні, 16:00
 0
Аварія у Луцьку: Mercedes від удару вилетів на зустрічну смугу
Сьогодні, 15:42
 0
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Відомий волинянин поділився світлинами чарівного зимового Світязю
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8