Курс валют у Луцьку на 21 січня





Євро при купівлі становить - 31.461, при продажу - 32.126.



Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.430.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.008, продаж - 7.553.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.738, а продаж - 28.127.Євро при купівлі становить - 31.461, при продажу - 32.126.Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.430.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.008, продаж - 7.553.

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