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Курс валют у Луцьку на 21 січня

Курс валют у Луцьку на 21 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.738, а продаж - 28.127.

Євро при купівлі становить - 31.461, при продажу - 32.126.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.008, продаж - 7.553.

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Теги: курс валют, Луцьк
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