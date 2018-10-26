«Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради

Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс рішення про закриття справи щодо касира Маяківської сільрадиСудове засідання відбулося у п’ятницю, 18 січня.Нагадаємо, що справа стосувалася благодійних внесків, які жителі сіл Маякіської міської ради сплачували за отримання земельних ділянок. Касира Маяківської сільради Оксану Шумерук звинувачували у розтраті цих коштів. Натомість тодішній голова сільради, який виступав свідком у справі, засвідчив, що за його вказівкою Оксана Шумерук передала 120 тис грн заступнику керівника штабу батальйону «Придніпров’я» на купівлю авто для атовців.Отримання грошей підтвердили керівник та заступник керівника батальйону «Придніпров’я». Вони пояснили, що кошти в сумі 120 тис грн вони отримали за сприяння Ярмольського для придбання транспортного засобу «Фольксваген Т4», який згодом відправили в зону АТО. Також вони надали оригінал квитанції про факт передачі грошей батальйону.Згодом, за відсутністю доказів, справу перекваліфікували з тяжкого корисливого злочину проти власності на легкий - самоуправство (стаття 356 Кримінального кодексу України), тобто на правопорушення, яке посягає на авторитет органів державної влади. При цьому в новому обвинуваченні про викрадення чи привласнення коштів Оксаною Шумерук вже не йшлося.У п’ятницю, 18 січня під час чергового судового засідання підсудна Оксана Шумерук подала клопотання про закриття справи у зв’язку зі закінченням строків давності. За словами жінки, своєї вини вона не визнає, проте судові засідання, які тягнуться вже три роки відібрали немало сил та здоров’я.«Справа тягнеться дуже довго – 3 роки, і за цей можна було знайти причину та докази винуватості. Тим більше, що спочатку звинувачували за привласнення коштів, тоді моєї вини не могли довести, тепер змінили обвинувачення. Я втратила багато здоров’я і нервів, бо мене звинуватили безпідставно. Відразу, коли мені вручили обвинувальний акт, у ЗМІ писали, що я злодійка, писали моє прізвище, ім’я та по-батькові, хоча цього не можна робити.І ці всі три роки я живу, як у пеклі. На громадських слуханнях мене постійно обзивали, принижували, казали, що я злодійка. Я не маю здоров’я і не маю сил з’являтися на ці засідання, які постійно переносяться, бо хочуть щось нове робити. Я не можу поїхати до дітей в Київ, бо мене у будь-який момент кудись можуть покликати. Людей налаштовують проти мене, кажуть, що я така погана. Мені не соромно дивитися в очі людям, бо я ні в чому не винна. Тому я прошу суд, щоби закрили цю кримінальну справу», – зазначила Оксана Шумерук.Її адвокатзазначив, що підтримує клопотання своєї підопічної.«Не кожен професійний юрист витримає стільки судових засідань. На стадії досудовго розслідування не було доказів, їх збирали і досліджували під час суду. Згодом змінили обвинувачення на більш м’яке. Я не буду аналізувати нове обвинувачення і наше відношення до нього, я скажу лише, що особа має право на таке клопотання та подальше звільненням від відповідальності», – зауважив адвокат.Суддя, вислухавши сторони захисту та обвинувачення, вирішив задовольнити клопотання Оксани Шумерук та звільнив її від кримінальної відповідальності.