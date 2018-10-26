«Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради
Сьогодні, 14:07
Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс рішення про закриття справи щодо касира Маяківської сільради Оксани Шумерук.
Судове засідання відбулося у п’ятницю, 18 січня.
Нагадаємо, що справа стосувалася благодійних внесків, які жителі сіл Маякіської міської ради сплачували за отримання земельних ділянок. Касира Маяківської сільради Оксану Шумерук звинувачували у розтраті цих коштів. Натомість тодішній голова сільради Ігор Ярмольський, який виступав свідком у справі, засвідчив, що за його вказівкою Оксана Шумерук передала 120 тис грн заступнику керівника штабу батальйону «Придніпров’я» на купівлю авто для атовців.
Отримання грошей підтвердили керівник та заступник керівника батальйону «Придніпров’я». Вони пояснили, що кошти в сумі 120 тис грн вони отримали за сприяння Ярмольського для придбання транспортного засобу «Фольксваген Т4», який згодом відправили в зону АТО. Також вони надали оригінал квитанції про факт передачі грошей батальйону.
Згодом, за відсутністю доказів, справу перекваліфікували з тяжкого корисливого злочину проти власності на легкий - самоуправство (стаття 356 Кримінального кодексу України), тобто на правопорушення, яке посягає на авторитет органів державної влади. При цьому в новому обвинуваченні про викрадення чи привласнення коштів Оксаною Шумерук вже не йшлося.
У п’ятницю, 18 січня під час чергового судового засідання підсудна Оксана Шумерук подала клопотання про закриття справи у зв’язку зі закінченням строків давності. За словами жінки, своєї вини вона не визнає, проте судові засідання, які тягнуться вже три роки відібрали немало сил та здоров’я.
«Справа тягнеться дуже довго – 3 роки, і за цей можна було знайти причину та докази винуватості. Тим більше, що спочатку звинувачували за привласнення коштів, тоді моєї вини не могли довести, тепер змінили обвинувачення. Я втратила багато здоров’я і нервів, бо мене звинуватили безпідставно. Відразу, коли мені вручили обвинувальний акт, у ЗМІ писали, що я злодійка, писали моє прізвище, ім’я та по-батькові, хоча цього не можна робити.
І ці всі три роки я живу, як у пеклі. На громадських слуханнях мене постійно обзивали, принижували, казали, що я злодійка. Я не маю здоров’я і не маю сил з’являтися на ці засідання, які постійно переносяться, бо хочуть щось нове робити. Я не можу поїхати до дітей в Київ, бо мене у будь-який момент кудись можуть покликати. Людей налаштовують проти мене, кажуть, що я така погана. Мені не соромно дивитися в очі людям, бо я ні в чому не винна. Тому я прошу суд, щоби закрили цю кримінальну справу», – зазначила Оксана Шумерук.
Її адвокат Юрій Нечай зазначив, що підтримує клопотання своєї підопічної.
«Не кожен професійний юрист витримає стільки судових засідань. На стадії досудовго розслідування не було доказів, їх збирали і досліджували під час суду. Згодом змінили обвинувачення на більш м’яке. Я не буду аналізувати нове обвинувачення і наше відношення до нього, я скажу лише, що особа має право на таке клопотання та подальше звільненням від відповідальності», – зауважив адвокат.
Суддя Ярослав Артиш, вислухавши сторони захисту та обвинувачення, вирішив задовольнити клопотання Оксани Шумерук та звільнив її від кримінальної відповідальності.
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Судове засідання відбулося у п’ятницю, 18 січня.
Нагадаємо, що справа стосувалася благодійних внесків, які жителі сіл Маякіської міської ради сплачували за отримання земельних ділянок. Касира Маяківської сільради Оксану Шумерук звинувачували у розтраті цих коштів. Натомість тодішній голова сільради Ігор Ярмольський, який виступав свідком у справі, засвідчив, що за його вказівкою Оксана Шумерук передала 120 тис грн заступнику керівника штабу батальйону «Придніпров’я» на купівлю авто для атовців.
Отримання грошей підтвердили керівник та заступник керівника батальйону «Придніпров’я». Вони пояснили, що кошти в сумі 120 тис грн вони отримали за сприяння Ярмольського для придбання транспортного засобу «Фольксваген Т4», який згодом відправили в зону АТО. Також вони надали оригінал квитанції про факт передачі грошей батальйону.
Згодом, за відсутністю доказів, справу перекваліфікували з тяжкого корисливого злочину проти власності на легкий - самоуправство (стаття 356 Кримінального кодексу України), тобто на правопорушення, яке посягає на авторитет органів державної влади. При цьому в новому обвинуваченні про викрадення чи привласнення коштів Оксаною Шумерук вже не йшлося.
У п’ятницю, 18 січня під час чергового судового засідання підсудна Оксана Шумерук подала клопотання про закриття справи у зв’язку зі закінченням строків давності. За словами жінки, своєї вини вона не визнає, проте судові засідання, які тягнуться вже три роки відібрали немало сил та здоров’я.
«Справа тягнеться дуже довго – 3 роки, і за цей можна було знайти причину та докази винуватості. Тим більше, що спочатку звинувачували за привласнення коштів, тоді моєї вини не могли довести, тепер змінили обвинувачення. Я втратила багато здоров’я і нервів, бо мене звинуватили безпідставно. Відразу, коли мені вручили обвинувальний акт, у ЗМІ писали, що я злодійка, писали моє прізвище, ім’я та по-батькові, хоча цього не можна робити.
І ці всі три роки я живу, як у пеклі. На громадських слуханнях мене постійно обзивали, принижували, казали, що я злодійка. Я не маю здоров’я і не маю сил з’являтися на ці засідання, які постійно переносяться, бо хочуть щось нове робити. Я не можу поїхати до дітей в Київ, бо мене у будь-який момент кудись можуть покликати. Людей налаштовують проти мене, кажуть, що я така погана. Мені не соромно дивитися в очі людям, бо я ні в чому не винна. Тому я прошу суд, щоби закрили цю кримінальну справу», – зазначила Оксана Шумерук.
Її адвокат Юрій Нечай зазначив, що підтримує клопотання своєї підопічної.
«Не кожен професійний юрист витримає стільки судових засідань. На стадії досудовго розслідування не було доказів, їх збирали і досліджували під час суду. Згодом змінили обвинувачення на більш м’яке. Я не буду аналізувати нове обвинувачення і наше відношення до нього, я скажу лише, що особа має право на таке клопотання та подальше звільненням від відповідальності», – зауважив адвокат.
Суддя Ярослав Артиш, вислухавши сторони захисту та обвинувачення, вирішив задовольнити клопотання Оксани Шумерук та звільнив її від кримінальної відповідальності.
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