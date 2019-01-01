вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині

«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
19 січня – свято Водохреще традиційно масово святкують в всіх районах Волині. В цей день вважається корисним для здоров'я зануритися в крижану воду.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.

Майже у всіх районах бригади швидкої допомоги чергували в місцях масового купання людей і жодного звернення по медичну допомогу не поступало.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО

"Але доба виявилась «урожайною» на кількість кримінальних травм. Практично всі потерпілі були в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Водохреще, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Сьогодні, 11:36
У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Алкоголь – не по фен-шую, – волинські медики про купання на Водохреще Алкоголь – не по фен-шую, – волинські медики про купання на Водохреще
18 січень, 09:56
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
20 січень, 16:56
Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО Поліцейські, депутати і підприємці: хто у крижану купіль волинського озера пірнав. ФОТО
20 січень, 15:40
Волиняни подарували ікону храму у Волновасі та скупалися у крижаній ополонці. ФОТО Волиняни подарували ікону храму у Волновасі та скупалися у крижаній ополонці. ФОТО
20 січень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
 0
«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
 0
Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Сьогодні, 11:36
 0
У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8