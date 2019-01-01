«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
19 січня – свято Водохреще традиційно масово святкують в всіх районах Волині. В цей день вважається корисним для здоров'я зануритися в крижану воду.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.
Майже у всіх районах бригади швидкої допомоги чергували в місцях масового купання людей і жодного звернення по медичну допомогу не поступало.
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"Але доба виявилась «урожайною» на кількість кримінальних травм. Практично всі потерпілі були в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.
Майже у всіх районах бригади швидкої допомоги чергували в місцях масового купання людей і жодного звернення по медичну допомогу не поступало.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
"Але доба виявилась «урожайною» на кількість кримінальних травм. Практично всі потерпілі були в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомлені.
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