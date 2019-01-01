«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині

19 січня – свято Водохреще традиційно масово святкують в всіх районах Волині. В цей день вважається корисним для здоров'я зануритися в крижану воду.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.Майже у всіх районах бригади швидкої допомоги чергували в місцях масового купання людей і жодного звернення по медичну допомогу не поступало."Але доба виявилась «урожайною» на кількість кримінальних травм. Практично всі потерпілі були в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомлені.