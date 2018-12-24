Хабар із запахом кави: очільник волинського вишу «взяв на лапу». ФОТО
Сьогодні, 16:08
На Волині на хабарі зловили директора одного з навчальних закладів.
21 січня, оперативники Управління захисту економіки у Волинській області спільно зі слідчими-детективами обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили директора одного з вищих навчальних закладів Волинської області на отриманні хабара у розмірі 12 тисяч гривень, - повідомили в управлінні захисту економіки у Волинській області.
Правопорушника викрили і затримали в момент вчинення злочину.
"Неправомірну вигоду посадовець вимагав за безперешкодне встановлення та функціонування кавових автоматів у приміщенні навчального закладу. Кримінальне провадження відкрито за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
На даний час, вирішують питання про затримання керівника інституту та повідомлення йому про підозру.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.
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21 січня, оперативники Управління захисту економіки у Волинській області спільно зі слідчими-детективами обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили директора одного з вищих навчальних закладів Волинської області на отриманні хабара у розмірі 12 тисяч гривень, - повідомили в управлінні захисту економіки у Волинській області.
Правопорушника викрили і затримали в момент вчинення злочину.
"Неправомірну вигоду посадовець вимагав за безперешкодне встановлення та функціонування кавових автоматів у приміщенні навчального закладу. Кримінальне провадження відкрито за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
На даний час, вирішують питання про затримання керівника інституту та повідомлення йому про підозру.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.
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Коментарі 1
З такими судами як у нас ,відкупитись раз плюнути .
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