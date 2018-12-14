Розчленували тіло і частину з'їли: у Харкові батька з сином звинувачують у звірячому вбивстві
Сьогодні, 18:34
Двох чоловіків, 41-річного батька та його 20-річного сина із Харкова звинувачують у жорстокому вбивстві і канібалізмі.
Про це пише Gazeta.ua.
"Батько з сином познайомилися на вулиці з майбутньою жертвою та запросили його до себе в гості. Всі троє зловживали алкоголем, тому темою нової дружби, звісно, стало застілля. За чаркою гість, 45-ти років розповів, що раніше працював правоохоронцем. Це викликало підозри у батька, оскільки раніше він мав проблеми із законом. Нетверезі родичі вирішили вбити чоловіка", - повідомляє Руслан Скуратович, керівник прокуратури Харкова.
Після жорстокого вбивства, чоловіки розчленували тіло жертви. Частину - з'їли. Частиною - пригостили місцевого безхатька, передає прес-служба прокуратури Харківської області.
Залишки віднесли до підвалу сусіднього будинку. Тіла позбулись через приїзд дідуся із дачі. Він також мешкав у квартирі, де сталось вбивство.
"Голову вони викинути не встигли, її знайшли правоохоронці на балконі квартири", - додає Скуратович.
Зараз чоловіки під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
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Про це пише Gazeta.ua.
"Батько з сином познайомилися на вулиці з майбутньою жертвою та запросили його до себе в гості. Всі троє зловживали алкоголем, тому темою нової дружби, звісно, стало застілля. За чаркою гість, 45-ти років розповів, що раніше працював правоохоронцем. Це викликало підозри у батька, оскільки раніше він мав проблеми із законом. Нетверезі родичі вирішили вбити чоловіка", - повідомляє Руслан Скуратович, керівник прокуратури Харкова.
Після жорстокого вбивства, чоловіки розчленували тіло жертви. Частину - з'їли. Частиною - пригостили місцевого безхатька, передає прес-служба прокуратури Харківської області.
Залишки віднесли до підвалу сусіднього будинку. Тіла позбулись через приїзд дідуся із дачі. Він також мешкав у квартирі, де сталось вбивство.
"Голову вони викинути не встигли, її знайшли правоохоронці на балконі квартири", - додає Скуратович.
Зараз чоловіки під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
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