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Розчленували тіло і частину з'їли: у Харкові батька з сином звинувачують у звірячому вбивстві

Розчленували тіло і частину з'їли: у Харкові батька з сином звинувачують у звірячому вбивстві
Двох чоловіків, 41-річного батька та його 20-річного сина із Харкова звинувачують у жорстокому вбивстві і канібалізмі.

Про це пише Gazeta.ua.

"Батько з сином познайомилися на вулиці з майбутньою жертвою та запросили його до себе в гості. Всі троє зловживали алкоголем, тому темою нової дружби, звісно, стало застілля. За чаркою гість, 45-ти років розповів, що раніше працював правоохоронцем. Це викликало підозри у батька, оскільки раніше він мав проблеми із законом. Нетверезі родичі вирішили вбити чоловіка", - повідомляє Руслан Скуратович, керівник прокуратури Харкова.

Після жорстокого вбивства, чоловіки розчленували тіло жертви. Частину - з'їли. Частиною - пригостили місцевого безхатька, передає прес-служба прокуратури Харківської області.

Залишки віднесли до підвалу сусіднього будинку. Тіла позбулись через приїзд дідуся із дачі. Він також мешкав у квартирі, де сталось вбивство.

"Голову вони викинути не встигли, її знайшли правоохоронці на балконі квартири", - додає Скуратович.

Зараз чоловіки під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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Теги: канібалізм, Харків
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