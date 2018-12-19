Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
В понеділок 21 січня на 73-ому році життя відійшов у вічність ксьондз, прелат Людвіг Камілевський.
Він був настоятелем кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла у пострадянські часи, – повідомляє catholic.volyn.ua.
У вівторок, 22 січня, о 12.00 відбудеться поминальний молебень у Луцькому кафедральному храмі св. Петра і Павла, у парафії, якій отець Людвіг присвятив 7 років свого служіння.
Опісля тіло отця буде перевезене до Житомира, у парафію св. Вацлава, де останніх 17 років служив о. Людвіг Камілевський. Похорон відбудеться у м. Полонне Хмельницької обл., в четвер, 24 січня, о 12. 00.
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Він був настоятелем кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла у пострадянські часи, – повідомляє catholic.volyn.ua.
У вівторок, 22 січня, о 12.00 відбудеться поминальний молебень у Луцькому кафедральному храмі св. Петра і Павла, у парафії, якій отець Людвіг присвятив 7 років свого служіння.
Опісля тіло отця буде перевезене до Житомира, у парафію св. Вацлава, де останніх 17 років служив о. Людвіг Камілевський. Похорон відбудеться у м. Полонне Хмельницької обл., в четвер, 24 січня, о 12. 00.
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