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Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу

Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
В понеділок 21 січня на 73-ому році життя відійшов у вічність ксьондз, прелат Людвіг Камілевський.

Він був настоятелем кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла у пострадянські часи, – повідомляє catholic.volyn.ua.

У вівторок, 22 січня, о 12.00 відбудеться поминальний молебень у Луцькому кафедральному храмі св. Петра і Павла, у парафії, якій отець Людвіг присвятив 7 років свого служіння.

Опісля тіло отця буде перевезене до Житомира, у парафію св. Вацлава, де останніх 17 років служив о. Людвіг Камілевський. Похорон відбудеться у м. Полонне Хмельницької обл., в четвер, 24 січня, о 12. 00.

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Теги: костел, ксьондз, помер, смерть, хвороба
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