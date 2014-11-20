На Різдво у Луцьку туристичного ажіотажу не було
Сьогодні, 07:02
На межі від сучасності до минувшини – місто Луцьк має свій неповторний колорит. Тут можна розважитися у популярних закладах та пройтись історичними стежинами. Місто пропонує дозвілля на будь-який смак та гаманець.
Хто не любить мегаполісів – обласний центр Волині саме для них. Звичайно ж у період новорічно-різдвяних свят кожна людина, змучена буденністю прагне, як то кажуть, змінити локації.
Журналісти Сфера ТВ вирішили поцікавитись у Центрі туристичної інформації та послуг чи багато туристів місцем для відпочинку в цей період обрали саме Луцьк.
Директор КП "Центр туристичної інформації та послуг" Оксана Штанько розповіла, що найчастіше туристи приходять до Центру в пошуках цікавої сувенірної продукції та поліграфії, яку можна відвезти додому.
За грудень 2018-січень 2019 Луцьк відвідалоблизько 200 людей з інших міст та навіть країн. Парубку з Аргентини вдалось навіть відшукати пам'ятні для родини спогади та речі.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хто не любить мегаполісів – обласний центр Волині саме для них. Звичайно ж у період новорічно-різдвяних свят кожна людина, змучена буденністю прагне, як то кажуть, змінити локації.
Журналісти Сфера ТВ вирішили поцікавитись у Центрі туристичної інформації та послуг чи багато туристів місцем для відпочинку в цей період обрали саме Луцьк.
Директор КП "Центр туристичної інформації та послуг" Оксана Штанько розповіла, що найчастіше туристи приходять до Центру в пошуках цікавої сувенірної продукції та поліграфії, яку можна відвезти додому.
За грудень 2018-січень 2019 Луцьк відвідалоблизько 200 людей з інших міст та навіть країн. Парубку з Аргентини вдалось навіть відшукати пам'ятні для родини спогади та речі.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Різдво у Луцьку туристичного ажіотажу не було
Сьогодні, 07:02
Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
Сьогодні, 05:39
Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим
Сьогодні, 04:21