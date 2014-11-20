На Різдво у Луцьку туристичного ажіотажу не було





Хто не любить мегаполісів – обласний центр Волині саме для них. Звичайно ж у період новорічно-різдвяних свят кожна людина, змучена буденністю прагне, як то кажуть, змінити локації.



Журналісти



Директор КП "Центр туристичної інформації та послуг" Оксана Штанько розповіла, що найчастіше туристи приходять до Центру в пошуках цікавої сувенірної продукції та поліграфії, яку можна відвезти додому.



За грудень 2018-січень 2019 Луцьк відвідалоблизько 200 людей з інших міст та навіть країн. Парубку з Аргентини вдалось навіть відшукати пам'ятні для родини спогади та речі.



Деталі - в сюжеті.



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