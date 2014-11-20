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На Різдво у Луцьку туристичного ажіотажу не було

На Різдво у Луцьку туристичного ажіотажу не було
На межі від сучасності до минувшини – місто Луцьк має свій неповторний колорит. Тут можна розважитися у популярних закладах та пройтись історичними стежинами. Місто пропонує дозвілля на будь-який смак та гаманець.

Хто не любить мегаполісів – обласний центр Волині саме для них. Звичайно ж у період новорічно-різдвяних свят кожна людина, змучена буденністю прагне, як то кажуть, змінити локації.

Журналісти Сфера ТВ вирішили поцікавитись у Центрі туристичної інформації та послуг чи багато туристів місцем для відпочинку в цей період обрали саме Луцьк.

Директор КП "Центр туристичної інформації та послуг" Оксана Штанько розповіла, що найчастіше туристи приходять до Центру в пошуках цікавої сувенірної продукції та поліграфії, яку можна відвезти додому.

За грудень 2018-січень 2019 Луцьк відвідалоблизько 200 людей з інших міст та навіть країн. Парубку з Аргентини вдалось навіть відшукати пам'ятні для родини спогади та речі.

Деталі - в сюжеті.

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Теги: туристи, Різдво, Оксана Штанько, готель
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