У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО





Про це повідомили у



21 січня на вулиці Кривий Вал у Луцьку співробітники управління протидії наркозлочинності під час поверхневого огляду виявили у 18-річного жителя обласного центру 40 г. амфетаміну.



Окрім цього, в юнака правоохоронці вилучили мобільний телефон із фотографіями місць так званих закладок наркотиків. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські викрили в різних районах Луцька, ще шість місць із закладеними для продажу наркотиками.



Цього ж дня на вулиці Шота Руставелі в обласному центрі оперативники Луцького відділу поліції виявили в 17-річного лучанина поліетиленовий пакет із марихуаною, вагою 15 г.



Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці виявили у двох мешканців обласного центру Волині наркотики.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.21 січня на вулиці Кривий Вал у Луцьку співробітники управління протидії наркозлочинності під час поверхневого огляду виявили у 18-річного жителя обласного центру 40 г. амфетаміну.Окрім цього, в юнака правоохоронці вилучили мобільний телефон із фотографіями місць так званих закладок наркотиків. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські викрили в різних районах Луцька, ще шість місць із закладеними для продажу наркотиками.Цього ж дня на вулиці Шота Руставелі в обласному центрі оперативники Луцького відділу поліції виявили в 17-річного лучанина поліетиленовий пакет із марихуаною, вагою 15 г.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

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