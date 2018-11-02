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У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО

У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО
Луцькі правоохоронці виявили у двох мешканців обласного центру Волині наркотики.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

21 січня на вулиці Кривий Вал у Луцьку співробітники управління протидії наркозлочинності під час поверхневого огляду виявили у 18-річного жителя обласного центру 40 г. амфетаміну.

Окрім цього, в юнака правоохоронці вилучили мобільний телефон із фотографіями місць так званих закладок наркотиків. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські викрили в різних районах Луцька, ще шість місць із закладеними для продажу наркотиками.

Цього ж дня на вулиці Шота Руставелі в обласному центрі оперативники Луцького відділу поліції виявили в 17-річного лучанина поліетиленовий пакет із марихуаною, вагою 15 г.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО
У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО
У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО
У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк, поліція
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