Луцька баскетбольна команда опинилася серед призерів на етапі Суперліги 3х3





В Одесі завершився другий тур Суперліги 3х3. Про це, посилаючись на Федерацію баскетболу України, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Серед чоловічих колективів найкращим був "Дніпро" (Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв, Андрій Кожемякін, Олександр Сізов). Перемогу дніпрянам влучним дальнім кидком приніс Андрій Кожемякін, який і став найкориснішим гравцем туру.



Другим місцем задовольнилися одесити (Роман Новіков, Ернесто Ткачук, Ярослав Скрипець, Ігор Клімов).



Бронзовим призером стала луцька команда "Промбудсфера" (Едуард Федчук, Віктор Коцько, Петро Глушко, Віктор Карпенко).

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