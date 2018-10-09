вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька баскетбольна команда опинилася серед призерів на етапі Суперліги 3х3

Луцька баскетбольна команда опинилася серед призерів на етапі Суперліги 3х3
Луцька команда "Промбудсфера" виборола третє місцем на етапі Суперліги 3х3.

В Одесі завершився другий тур Суперліги 3х3. Про це, посилаючись на Федерацію баскетболу України, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Серед чоловічих колективів найкращим був "Дніпро" (Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв, Андрій Кожемякін, Олександр Сізов). Перемогу дніпрянам влучним дальнім кидком приніс Андрій Кожемякін, який і став найкориснішим гравцем туру.

Другим місцем задовольнилися одесити (Роман Новіков, Ернесто Ткачук, Ярослав Скрипець, Ігор Клімов).

Бронзовим призером стала луцька команда "Промбудсфера" (Едуард Федчук, Віктор Коцько, Петро Глушко, Віктор Карпенко).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, баскетбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами
Сьогодні, 19:50
Луцька баскетбольна команда опинилася серед призерів на етапі Суперліги 3х3
Сьогодні, 19:46
Волинські медики розповіли про пологи без болю
Сьогодні, 19:37
Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном
Сьогодні, 19:32
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
Сьогодні, 19:27
Схожі новини
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» покинули два гравці
20 січень, 19:48
Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону
09 жовтень, 2018, 14:50
У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
05 вересень, 2018, 09:07
У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір
04 вересень, 2018, 19:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами
Сьогодні, 19:50
 0
Луцька баскетбольна команда опинилася серед призерів на етапі Суперліги 3х3
Сьогодні, 19:46
 0
Волинські медики розповіли про пологи без болю
Сьогодні, 19:37
 0
Лучан кличуть на творчу зустріч поетом-воїном
Сьогодні, 19:32
 0
У Нововолинську мешканці утворили ланцюг єднання
Сьогодні, 19:27
 0
Медіа
відео
1/8