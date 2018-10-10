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Переїв чипсів: на Волині 10-річний хлопчик потрапив до реанімації

Переїв чипсів: на Волині 10-річний хлопчик потрапив до реанімації
У Горохівському районі дитина потрапила в реанімацію через харчове отруєння.

Про це пише Волинь Нова.

Тут 10-річний місцевий хлопчик потрапив у реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із підозрою на отруєння невідомими продуктами.

Після оперативного надання хлопчикові кваліфікованої допомоги його здоров’ю вже нічого не загрожує.

Зазначають, що дитині стало погано від чипсів та газованої води.

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Теги: отруєння, Волинь
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