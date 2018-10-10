Переїв чипсів: на Волині 10-річний хлопчик потрапив до реанімації
Сьогодні, 08:23
У Горохівському районі дитина потрапила в реанімацію через харчове отруєння.
Про це пише Волинь Нова.
Тут 10-річний місцевий хлопчик потрапив у реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із підозрою на отруєння невідомими продуктами.
Після оперативного надання хлопчикові кваліфікованої допомоги його здоров’ю вже нічого не загрожує.
Зазначають, що дитині стало погано від чипсів та газованої води.
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Про це пише Волинь Нова.
Тут 10-річний місцевий хлопчик потрапив у реанімаційне відділення Горохівської ЦРЛ із підозрою на отруєння невідомими продуктами.
Після оперативного надання хлопчикові кваліфікованої допомоги його здоров’ю вже нічого не загрожує.
Зазначають, що дитині стало погано від чипсів та газованої води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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