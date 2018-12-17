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В Україні електромобілі звільнили від оподаткування на три роки

В Україні електромобілі звільнили від оподаткування на три роки
В Україні електромобілі звільнили від оподаткування до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Волинській області.

Зазначають, що законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» продовжено дію пільг з податку на додану вартість.

Зокрема, тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від
оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні), а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.

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Теги: автомобіль, Волинь, електромобіль
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