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Суд почав зачитувати вирок Януковичу: онлайн-трансляція

Суд почав зачитувати вирок Януковичу: онлайн-трансляція
У четвер, 24 січня, в Оболонському районному суді Києва розпочалось засідання, під час якого мають оголосити вирок екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про .

Нагадаємо, після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні, - пише 24 канал.

Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

Відтак, його звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України; державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

Оголошення вироку Януковичу: онлайн-трансляція


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Теги: суд, Янукович вирок
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