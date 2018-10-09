Внаслідок ожеледиці у Володимирі травмувалося 35 людей





Про це повідомляють медпрацівники приймального відділення лікарні, - пише



У 15-ти людей діагностували переломи кінцівок. Ще у 20-ти – різного роду забої.



Ось кілька рекомендацій, як уберегтися від значних неприємностей у цей період.



При ходьбі на вулиці руки повинні бути вільні для балансування. Краще не тримати їх в кишенях, а також не тримати сумок в руках. Найбільш оптимальний варіант в даному випадку – носити рюкзаки, коли руки повністю звільняються.



Не обійтися і без носіння відповідного взуття та протекторів для кращого зчеплення з поверхнею землі. Літнім людям можна порекомендувати при ходьбі використовувати палиці або хоча б одну палицю для кращої стійкості.



Також потрібно не забувати ходити на напівзігнутих ногах, щоб в разі падіння можна було б краще згрупуватися без отримання травматичних ушкоджень.



Медики рекомендують при ходьбі не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність посковзнутися.



Якщо є відповідні больові відчуття після падіння, то потрібно відразу звернутися в травмпункт, щоб там отримати кваліфіковану допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До приймального відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання за останній тиждень після падінь на вулицях звернулося 35 осіб.Про це повідомляють медпрацівники приймального відділення лікарні, - пише Буг У 15-ти людей діагностували переломи кінцівок. Ще у 20-ти – різного роду забої.Ось кілька рекомендацій, як уберегтися від значних неприємностей у цей період.При ходьбі на вулиці руки повинні бути вільні для балансування. Краще не тримати їх в кишенях, а також не тримати сумок в руках. Найбільш оптимальний варіант в даному випадку – носити рюкзаки, коли руки повністю звільняються.Не обійтися і без носіння відповідного взуття та протекторів для кращого зчеплення з поверхнею землі. Літнім людям можна порекомендувати при ходьбі використовувати палиці або хоча б одну палицю для кращої стійкості.Також потрібно не забувати ходити на напівзігнутих ногах, щоб в разі падіння можна було б краще згрупуватися без отримання травматичних ушкоджень.Медики рекомендують при ходьбі не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність посковзнутися.Якщо є відповідні больові відчуття після падіння, то потрібно відразу звернутися в травмпункт, щоб там отримати кваліфіковану допомогу.

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