На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби

В селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму, тобто будуть розводити норок на шуби.Про це на сторінці у facebook написала журналісткаВона зауважила, що інформація про це оприлюднена на сайті Міністерства екології України. Документи на погодження надійшли ще 4 квітня 2018 року. А будувати звіроферму планує Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-голландське підприємство «Гірсам»."А знаєте, чому перспективно будувати таку ферму на Волині? Бо нещодавно Європейський союз заборонив хутрові ферми. Адже таке виробництво не тільки антигуманне, але і несе шкоду екології. А ми ж не Євросоюз. Та й люди промовчать, бо ж ніхто їх і до відома не поставить про такі наміри...", - йдеться у дописі.