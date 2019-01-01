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На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби

На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
В селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму, тобто будуть розводити норок на шуби.

Про це на сторінці у facebook написала журналістка Оксана Петрук.

Вона зауважила, що інформація про це оприлюднена на сайті Міністерства екології України. Документи на погодження надійшли ще 4 квітня 2018 року. А будувати звіроферму планує Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-голландське підприємство «Гірсам».

"А знаєте, чому перспективно будувати таку ферму на Волині? Бо нещодавно Європейський союз заборонив хутрові ферми. Адже таке виробництво не тільки антигуманне, але і несе шкоду екології. А ми ж не Євросоюз. Та й люди промовчать, бо ж ніхто їх і до відома не поставить про такі наміри...", - йдеться у дописі.

На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби

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Теги: ферма, норка, шуби, Волинь, вибір редактора
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