У Києві невідомий посеред вулиці обстріляв чоловіка





Про це



Подія сталася ввечері поряд з продуктовим магазином на вулиці П.Запорожця. За словами очевидців, потерпілий стояв поряд з приміщенням магазину, коли повз нього проходили троє невідомих чоловіків. Один з перехожих зупинився та раптово здійснив постріл у чоловіка, що стояв. Після цього всі троє швидко зникли у невідомому напрямку.



Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним проникаючим пораненням в голову. Стан чоловіка тяжкий.



Наразі поліція встановлює мотиви та обставини злочину, встановлює коло причетних осіб.



Наразі відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Дніпровському районі невідомі вистрелили чоловікові в голову з невідомих причин.Про це УНН повідомили поліції.Подія сталася ввечері поряд з продуктовим магазином на вулиці П.Запорожця. За словами очевидців, потерпілий стояв поряд з приміщенням магазину, коли повз нього проходили троє невідомих чоловіків. Один з перехожих зупинився та раптово здійснив постріл у чоловіка, що стояв. Після цього всі троє швидко зникли у невідомому напрямку.Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним проникаючим пораненням в голову. Стан чоловіка тяжкий.Наразі поліція встановлює мотиви та обставини злочину, встановлює коло причетних осіб.Наразі відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.

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