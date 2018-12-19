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У Києві невідомий посеред вулиці обстріляв чоловіка

У Києві невідомий посеред вулиці обстріляв чоловіка
У Києві в Дніпровському районі невідомі вистрелили чоловікові в голову з невідомих причин.

Про це УНН повідомили поліції.

Подія сталася ввечері поряд з продуктовим магазином на вулиці П.Запорожця. За словами очевидців, потерпілий стояв поряд з приміщенням магазину, коли повз нього проходили троє невідомих чоловіків. Один з перехожих зупинився та раптово здійснив постріл у чоловіка, що стояв. Після цього всі троє швидко зникли у невідомому напрямку.

Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним проникаючим пораненням в голову. Стан чоловіка тяжкий.

Наразі поліція встановлює мотиви та обставини злочину, встановлює коло причетних осіб.

Наразі відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.

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Теги: стрілянина, Луцьк
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