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Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО

Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Волинські «кіборги», які воювали за оборону Донецького аеропорту, заявили, що вони категорично проти використання військових у політичних іграх, як це сталося нещодавно під час з’їзду партії «Батьківщина», на якому Юлію Тимошенко висунули кандидатом у президенти.

Про це розповів у своєму відеозвернені волинський боєць Віталій П'ясецький.

П'ясецький повідомив, що його побратими, серед яких - кіборг Вадим Ваврищук, учора, 27 січня, зібралися у Луцьку на своєрідну акцію, якою заявили, що вони обурені тим, що Юлія Тимошенко використала їхніх побратимів у своїх цілях, а також те, що зі сцени її назвали "єдиними політичним кіборгом України".

"Ми хочемо заявити, що не підтримуємо цю політичну силу (БЮТ, - ред). Ми не хочемо, щоб військових у формі, з нагородами, з почесними званнями змішували з будь-якою політичною силою. І щоб перестати маніпулювати людьми, які воювали за Україну...", - сказав на відео П'ясецький.

Також він зазначив, що хлопці, заявили про те, що повертають свої нагороди за оборону Донецького аеропорту, тому що їм ці нагороди видавала спілка "Побратими України". Віталій же зауважив, що свою нагороду не віддаватиме, оскільки нагороду йому вручала не вищезгадана організація.

Деталі у відео:



Окрім того, відео з вчорашніх зборів "кіборгів" у Луцьку опублікувало видання "ЧБ Інфо":


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Теги: кіборги, піар, нагороди, політика, Волинь
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