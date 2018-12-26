На Волині засудили водія, який випив на місці аварії





Суд наклав штраф на чоловіка у розмірі 20 400 гривень та позбавив водійського посвідчення, - пише



24-го листопада 2018 року о 15:30 на вулиці Сокальській трапилася ДТП: автомобіль Славута в’їхав у ЛУАЗ. Водій Славути не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем.



18-го січня Нововолинський міський суд розглянув справу про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та частиною 4 статті 130 (вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного сп’яніння). Постанова суду оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Так, водій після ДТП за його участю та до проведення уповноваженою особою його огляду з метою виявлення стану алкогогольного сп’яніння, вживав алкогольні напої. Поліція склала відповідний протокол.



У суді чоловік свою вину у вчиненні вищевказаних правопорушень визнав, у вчиненому щиро розкаявся. Дослідивши матеріали справи, суддя наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів.



Суд призначив штраф в розмірі однієї тисячі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень та позбавив чоловіка водійського посвідчення на строк 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську після вчинення аварії водій на місці пригоди почав вживати алкоголь до приїзду патрульних.Суд наклав штраф на чоловіка у розмірі 20 400 гривень та позбавив водійського посвідчення, - пише Буг 24-го листопада 2018 року о 15:30 на вулиці Сокальській трапилася ДТП: автомобіль Славута в’їхав у ЛУАЗ. Водій Славути не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем.18-го січня Нововолинський міський суд розглянув справу про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та частиною 4 статті 130 (вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного сп’яніння). Постанова суду оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.Так, водій після ДТП за його участю та до проведення уповноваженою особою його огляду з метою виявлення стану алкогогольного сп’яніння, вживав алкогольні напої. Поліція склала відповідний протокол.У суді чоловік свою вину у вчиненні вищевказаних правопорушень визнав, у вчиненому щиро розкаявся. Дослідивши матеріали справи, суддя наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів.Суд призначив штраф в розмірі однієї тисячі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень та позбавив чоловіка водійського посвідчення на строк 3 роки.

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