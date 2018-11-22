Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт





Про це повідомив у Facebook головний виконавчий директор проекту EcoCity Олексій Трелевський, -



Якість повітря у вагоні поїзда “Чернівці-Ковель” вимірювали пристроєм “Sapphire”.



“Поїзд дизельний, опалення вугільне, фільтри вентиляції відсутні. Перевищення норми концентрації мікропилу розміром 2.5 мікрометрів у 18 раз, а мікропилу розміром 10 мікрометрів у 12 раз. Перебування в даному поїзді надзвичайно шкідливе для здоров’я. Укрзалiзниця поставте фільтри - не травіть пасажирів та своїх працівників провідників”, – йдеться у дописі Олексія.



Довідково:



Проект EcoCity – це мережа пристроїв моніторингу стану якості повітря, розміщених в місті. Ці станції визначають забрудненість повітря і додаткові показники (температуру, вологість, атмосферний тиск, рівень шуму). Проект реалізовується Олексієм Трелевським та учнями за грантової підтримки Urban Space 100, співфінансування інтернет-магазину beegreen.com.ua, IT-компанії “Yellow Leaf Technologies” та за підтримки Івано-Франківської міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Франківські дослідники зафіксували перевищення норми концентрації мікропилу у вагонах потягу “Чернівці-Ковель”.Про це повідомив у Facebook головний виконавчий директор проекту EcoCity, - galka.if.ua Якість повітря у вагоні поїзда “Чернівці-Ковель” вимірювали пристроєм “Sapphire”.“Поїзд дизельний, опалення вугільне, фільтри вентиляції відсутні. Перевищення норми концентрації мікропилу розміром 2.5 мікрометрів у 18 раз, а мікропилу розміром 10 мікрометрів у 12 раз. Перебування в даному поїзді надзвичайно шкідливе для здоров’я. Укрзалiзниця поставте фільтри - не травіть пасажирів та своїх працівників провідників”, – йдеться у дописі Олексія.

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