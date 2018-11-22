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Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт

Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт
Франківські дослідники зафіксували перевищення норми концентрації мікропилу у вагонах потягу “Чернівці-Ковель”.

Про це повідомив у Facebook головний виконавчий директор проекту EcoCity Олексій Трелевський, - galka.if.ua.

Якість повітря у вагоні поїзда “Чернівці-Ковель” вимірювали пристроєм “Sapphire”.

“Поїзд дизельний, опалення вугільне, фільтри вентиляції відсутні. Перевищення норми концентрації мікропилу розміром 2.5 мікрометрів у 18 раз, а мікропилу розміром 10 мікрометрів у 12 раз. Перебування в даному поїзді надзвичайно шкідливе для здоров’я. Укрзалiзниця поставте фільтри - не травіть пасажирів та своїх працівників провідників”, – йдеться у дописі Олексія.

Довідково:

Проект EcoCity – це мережа пристроїв моніторингу стану якості повітря, розміщених в місті. Ці станції визначають забрудненість повітря і додаткові показники (температуру, вологість, атмосферний тиск, рівень шуму). Проект реалізовується Олексієм Трелевським та учнями за грантової підтримки Urban Space 100, співфінансування інтернет-магазину beegreen.com.ua, IT-компанії “Yellow Leaf Technologies” та за підтримки Івано-Франківської міської ради.

Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт
Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт

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Теги: поїзд, Волинь, порушення
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Коментарі 1
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Треба ставити фільтри на весь рухомий склад Укрзалізниці.
А туалети у вагонах і на вокзалах? Вони хіба менше шкідливі для здоров`я?
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