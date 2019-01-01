Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 13:00

Сільська рада, дитячий садок, школа, АТС

с. Заріччя



Горохівський район



1.с.Мерва

09:00-14:00

ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2

Горохівський районний відділ освіти Школа, котельня, столова

ПО АФ Колос Контора

Церква Церква

ФОП Петрик О.М. Ларьок

Мервинська сільська рада Дитячий садок с. Мерва:

вул. Б. Хмельницького



2. с.Скобелка

09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія

СКЗ

ФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. Скобелка

Підприємство "Укрпошта" поштове відділення

Скобелківська сільська рада Адмінбудинок

Дім молитви Дім молитви с. Скобелка:

вул. Луцька, вул. Селищна

вул. Берегова, вул. Річна,

вул. Зелена





Іваничівський район



1. 09:00-16:00

с.Поромів, територія ферми



Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.

2. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.



Ковельський район



1.

9:00-17:00

Церква с. Білин,

СТзОВ "Білинське",

ПАТ "Укртелеком",

Дубівське СТ,

Вол. дирекція УДППЗ,

ФОП Спичак Т. М.,

УПЦ Церква с. Білин. с. Білин.



Локачинський район



1. 9:00 – 17:00

с.Павловичі, вул.Паламарчука, вул.Набережна

2. 9:00 – 17:00

смт.Локачі вул.Зарічна, вул.500-річчя Локач





Луцький район



1. 10:00 – 16:00

Торчинське СТ – контора, кафе «Чайка»,

ФОП Кобильчук О.М. – хлібопекарня,

ФОП Медведюк І.С. – торгівельний павільйон,

ФОП Веремчук В.В. – будинок побуту,

с/р смт Торчин - контора смт Торчин вул. О.Кошового, Козацька, І.Франка, Маяковського, Незалежності,



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с. Рогові Смоляри



2. 9:00-17:00

с. Куснище

3 ПЛ 04кВ КТП-296

9:00-17:00

с.Терехи.





Маневицький район



1. 10:00-17:00

Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с. Мала Осниця

2 ПЛ-10 кВ, Л-65-02 для ремонту МВ-10 12:00-17:00 КТП-110, с. Четвертня.

КТП-127.

КТП-128 - СВК "Жовтень" (трак.бригада), Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Чирва Сергій Володимирович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція)

КТП-129 - Сльська рада (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Сільська рада (котельня дит.садка, башня).

КТП-130 - СВК "Жовтень" (ферма), ФОП Мельник М.Н. (пилорама), ФОП Артюх В.М. (пилорама), СВК "Жовтень" (млин, контора, база, комора).

КТП-131 -ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада.

КТП-267 -. ФОП Мережа П.Ф.(магазин, ларьок).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Церка ХВЕ м.Нововолинськ

вул.Репіна, вул.Яворницького

вул.Галицького, вул.1-е Грудня

вул.Луцькак, 1е, 1ж

вул.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова, 1



Ратнівський район



1. 9:30 - 17:00

с. Замшани;



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю)

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Секунь.

2. 10:00-17:00

с.Смолярі

3 КТП232 с.Мизово

10:00-17:00

4 КТП-249с. Підсинівка 10:00-17:00



Турійський район



1. 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П. - магазин

с.Дольськ

2. 10:00-16:30

с.Мокрець







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 30 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 13:00Сільська рада, дитячий садок, школа, АТСс. Заріччя1.с.Мерва09:00-14:00ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2Горохівський районний відділ освіти Школа, котельня, столоваПО АФ Колос КонтораЦерква ЦеркваФОП Петрик О.М. ЛарьокМервинська сільська рада Дитячий садок с. Мерва:вул. Б. Хмельницького2. с.Скобелка09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяСКЗФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. СкобелкаПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняСкобелківська сільська рада АдмінбудинокДім молитви Дім молитви с. Скобелка:вул. Луцька, вул. Селищнавул. Берегова, вул. Річна,вул. Зелена1. 09:00-16:00с.Поромів, територія ферми1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.2. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.1.9:00-17:00Церква с. Білин,СТзОВ "Білинське",ПАТ "Укртелеком",Дубівське СТ,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М.,УПЦ Церква с. Білин. с. Білин.1. 9:00 – 17:00с.Павловичі, вул.Паламарчука, вул.Набережна2. 9:00 – 17:00смт.Локачі вул.Зарічна, вул.500-річчя Локач1. 10:00 – 16:00Торчинське СТ – контора, кафе «Чайка»,ФОП Кобильчук О.М. – хлібопекарня,ФОП Медведюк І.С. – торгівельний павільйон,ФОП Веремчук В.В. – будинок побуту,с/р смт Торчин - контора смт Торчин вул. О.Кошового, Козацька, І.Франка, Маяковського, Незалежності,1. 9:00-17:00с. Рогові Смоляри2. 9:00-17:00с. Куснище3 ПЛ 04кВ КТП-2969:00-17:00с.Терехи.1. 10:00-17:00Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с. Мала Осниця2 ПЛ-10 кВ, Л-65-02 для ремонту МВ-10 12:00-17:00 КТП-110, с. Четвертня.КТП-127.КТП-128 - СВК "Жовтень" (трак.бригада), Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Чирва Сергій Володимирович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція)КТП-129 - Сльська рада (будинок культури, дитячий садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Сільська рада (котельня дит.садка, башня).КТП-130 - СВК "Жовтень" (ферма), ФОП Мельник М.Н. (пилорама), ФОП Артюх В.М. (пилорама), СВК "Жовтень" (млин, контора, база, комора).КТП-131 -ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада.КТП-267 -. ФОП Мережа П.Ф.(магазин, ларьок).1. 09:00-17:00 Церка ХВЕ м.Нововолинськвул.Репіна, вул.Яворницькоговул.Галицького, вул.1-е Груднявул.Луцькак, 1е, 1жвул.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 11. 9:30 - 17:00с. Замшани;1. 9:00-17:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова1. 10:00-17:00с.Секунь.2. 10:00-17:00с.Смолярі3 КТП232 с.Мизово10:00-17:004 КТП-249с. Підсинівка 10:00-17:001. 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П. - магазинс.Дольськ2. 10:00-16:30с.Мокрець

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